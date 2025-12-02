Σε ιδιαίτερα δυσμενή θέση έχει περιέλθει το ΠΑΣΟΚ, καθώς οι πρόσφατες δηλώσεις του βουλευτή του Πέτρου Παππά για τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, όχι μόνο ενέτειναν τις εσωκομματικές αναταράξεις, αλλά άνοιξαν και νέο κύκλο αντιπαραθέσεων από άλλους πολιτικούς χώρους, δημιουργώντας ένα κλίμα εξωτερικής πίεσης που συνεχώς ενισχύεται. Το θέμα, που άρχισε ως εσωτερική συζήτηση για την τοποθέτηση του κ. Παππά, πλέον έχει λάβει χαρακτήρα ευρύτερης πολιτικής σύγκρουσης και προκαλεί έντονη συζήτηση στο πολιτικό σκηνικό.

Η πιο χαρακτηριστική αντίδραση προήλθε από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Μπάρκα, ο οποίος με μια λακωνική ανάρτηση στο Twitter απευθύνθηκε στον πρώην κομματικό του σύντροφο, καθώς ο κ. Παππάς είχε μετακινηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ, αποδίδοντάς του βαρύ χαρακτηρισμό και επιλέγοντας έναν ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο. «Σφουγγοκωλάριος του κ. Άδωνι Γεωργιάδη, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ» έγραψε ο κ. Μπάρκας, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει ευθέως τον κ. Παππά, αφήνοντας όμως ελάχιστα περιθώρια αμφιβολίας για το ποιον αφορά το σχόλιο.

Σφουγγοκωλάριος του κ.@AdonisGeorgiadi, στέλεχος του #ΠΑΣΟΚ. — Κώστας Μπάρκας – Kostas Barkas (@kostasbarkas) December 2, 2025

Η αντιπαράθεση πυροδοτήθηκε έπειτα από debate στο οποίο συμμετείχαν ο κ. Παππάς και ο κ. Γεωργιάδης. Εκεί, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ είχε δηλώσει: «δεν θα ισχυριστώ ότι η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα γιατί έκανε πράγματα. Δεν θα ισχυριστώ ότι ο υπουργός Υγείας δεν εργάζεται γιατί αν όχι ο πιο εργατικός είναι από τους πιο εργατικούς. Στα μέτρα της στρατηγικής και των πόρων που είχε έκανε ό,τι μπορούσε». Οι διατυπώσεις αυτές προκάλεσαν τη δυσφορία της Χαριλάου Τρικούπη, με αποτέλεσμα λίγες ώρες αργότερα ο κ. Παππάς να επιχειρήσει να ανασκευάσει, εκδίδοντας διευκρινιστική ανακοίνωση. Σε αυτήν σημείωσε μεταξύ άλλων ότι «ως μάχιμος γιατρός, στα Επείγοντα του ΕΣΥ, επί 17 χρόνια, εξήγησα ξεκάθαρα, ότι με τις εξευτελιστικές αμοιβές των γιατρών και των νοσηλευτών, τις απαράδεκτες εργασιακές συνθήκες, την ουσιαστικά ανύπαρκτη Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα, τις πολύωρες κι επικίνδυνες για την ίδια τη ζωή των ασθενών αναμονές στα Νοσοκομεία και την οικονομική ασφυξία στην οποία έχουν οδηγήσει τα μικρομεσαία εργαστήρια, το ΕΣΥ δεν μπορεί παρά να βυθίζεται ολοένα και περισσότερο. Αν όλα αυτά ο Υπουργός τα αντιλαμβάνεται ως “έπαινο”, τότε ας τα κρατήσει. Είναι αποκλειστικά δικά του».

Την ίδια ώρα επανέρχεται στο προσκήνιο και η ιστορική διάσταση του όρου που χρησιμοποίησε ο κ. Μπάρκας. Η λέξη «σφουγγοκωλάριος» έχει τις ρίζες της στην ελληνιστική και ρωμαϊκή αρχαιότητα, όταν στα παλάτια των βασιλείων των Πτολεμαίων, των Σελευκιδών αλλά και αργότερα στη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία υπήρχαν αυλικοί με ρόλους στενής προσωπικής εξυπηρέτησης των ανώτατων αρχόντων. Πρόκειται για έναν τίτλο που περιέγραφε άτομα τα οποία κινούνταν διαρκώς γύρω από την εξουσία, προσφέροντας υπηρεσίες και συχνά επιδεικνύοντας υπερβολική κολακεία, τόσο κυριολεκτικά όσο και μεταφορικά. Με το πέρασμα των αιώνων, η χρήση του όρου επιβίωσε στη μεσαιωνική και βυζαντινή εποχή και καθιερώθηκε ως μειωτικός χαρακτηρισμός για όσους εμφανίζονται υπερβολικά πρόθυμοι να εξυπηρετήσουν ή να κολακεύσουν ισχυρά πρόσωπα, ενώ στη σύγχρονη γλώσσα διατηρεί την αρνητική του χροιά, αναφερόμενος σε εκείνον που «καθαρίζει» τις δυσάρεστες πλευρές της εξουσίας και τις «βρωμιές» που παράγει.