Ο Πέτρος Παππάς μπορεί να επαίνεσε τον Άδωνι Γεωργιάδη για το έργο του ως υπουργός Υγείας, ωστόσο λίγες ώρες αργότερα προχώρησε σε αναδίπλωση.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ σε ανάρτηση που έκανε στην πλατφόρμα Χ, σημείωσε:

«Θέλω να ευχαριστήσω τον @AdonisGeorgiadi για το παραγωγικό Debate που είχαμε. Ο ίδιος, εμφανίζεται να με ευχαριστεί επειδή τον επαίνεσα για το έργο του στην Υγεία. Η πραγματικότητα είναι ακριβώς αντίθετη: του υπενθύμισα ότι η προσωπική του εργατικότητα δεν έχει καμία απολύτως αξία, όταν η ίδια η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σπρώχνει το ΕΣΥ μεθοδικά στην κατάρρευση.

Ως μάχιμος γιατρός, στα Επειγοντά του ΕΣΥ, επί 17 χρόνια, εξήγησα ξεκάθαρα, ότι με τις εξευτελιστικές αμοιβές των γιατρών και των νοσηλευτών, τις απαράδεκτες εργασιακές συνθήκες, την ουσιαστικά ανύπαρκτη Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας –ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα–, τις πολύωρες κι επικίνδυνες για την ίδια τη ζωή των ασθενών αναμονές στα Νοσοκομεία και την οικονομική ασφυξία στην οποία έχουν οδηγήσει τα μικρομεσαία εργαστήρια, το ΕΣΥ δεν μπορεί παρά να βυθίζεται ολοένα και περισσότερο.

Αν όλα αυτά ο Υπουργός τα αντιλαμβάνεται ως “έπαινο”, τότε ας τα κρατήσει. Είναι αποκλειστικά δικά του».

Θέλω να ευχαριστήσω τον @AdonisGeorgiadi για το παραγωγικό Debate που είχαμε. Ο ίδιος, εμφανίζεται να με ευχαριστεί επειδή τον επαίνεσα για το έργο του στην Υγεία. Η πραγματικότητα είναι ακριβώς αντίθετη: του υπενθύμισα ότι η προσωπική του εργατικότητα δεν έχει καμία απολύτως… pic.twitter.com/SX719BguLL — Petros Pappas (@PetrosPappas4) December 1, 2025

Υπενθυμίζεται, ότι ο Πέτρος Παππάς είχε αναφέρει για τον υπουργό Υγείας: «Δεν θα ισχυριστώ ότι η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα γιατί έκανε πράγματα. Δεν θα ισχυριστώ ότι ο υπουργός Υγείας δεν εργάζεται γιατί αν όχι ο πιο εργατικός είναι από τους πιο εργατικούς. Στα μέτρα της στρατηγικής και των πόρων που είχε έκανε ό,τι μπορούσε».