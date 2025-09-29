Με αρκετή υπομονή θα πρέπει να είναι οπλισμένοι οι οδηγοί οι οποίοι κινούνται στους δρόμους της Αττικής όπου λόγω της βροχής επικρατεί κυκλοφοριακό χάος. Η κίνηση είναι ιδιαιτέρως αυξημένη στους περισσότερους δρόμους και ειδικότερα στον Κηφισό σημειώνονται ουρές χιλιομέτρων.

Στην άνοδο του Κηφισού τα προβλήματα ξεκινούν από την Πέτρου Ράλλη και συνεχίζονται μέχρι και το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας ενώ σημειωτόν κινούνται τα οχήματα στο κέντρο της Αθήνας και ειδικότερα στην Κηφισίας.

«Κόκκινη» είναι και η Κατεχάκη, ενώ κυκλοφοριακό κομφούζιο παρατηρείται και στην Παραλιακή.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Αττική Οδό υπάρχουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία,

10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

Άνω των 30΄ από Φυλής έως Κηφισίας,

20΄-25΄από Μεταμόρφωση (είσοδος από Λαμία) έως Κηφισίας,

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.

