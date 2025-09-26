Καραμπόλα 8 οχημάτων σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Στο σημείο του ατυχήματος, στο ρεύμα προς Πατησίων από το ύψος της οδού Μπούσγου, υπάρχει μεγάλη δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα και σε άλλους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, όπως η λεωφόρος Κηφισού, η Συγγρού, η Μεσογείων.

Καθυστερήσεις υπάρχουν και στην Αττική Οδό. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, υπάρχουν:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10΄-15΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις 5′-10΄ στις εξόδους για Λαμία (ρεύμα προς Αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα).

Καθυστερήσεις 5'-10΄ στις εξόδους για Λαμία (ρεύμα προς Αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα).

