Στις 25 Σεπτεμβρίου 1982 η Σοφία Σακοράφα, η αθλήτρια που σημάδεψε με το πάθος και το ταλέντο της τον ελληνικό στίβο, καταρρίπτει το παγκόσμιο ρεκόρ στον ακοντισμό με μια μυθική βολή 74,20 μέτρα. Το ρεκόρ σημειώθηκε στο Εθνικό Στάδιο των Χανίων, μπροστά σε ένα κοινό που έζησε από κοντά τη στιγμή που το όνομα της Ελλάδας ακούστηκε σε όλο τον κόσμο.

Tο ρεκόρ που έβαλε την Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη

Εκείνη την εποχή, ο γυναικείος ακοντισμός βρισκόταν στο επίκεντρο του διεθνούς αθλητικού ενδιαφέροντος, με τις Σοβιετικές και τις Ανατολικογερμανίδες να κυριαρχούν. Η βολή της Σακοράφα όχι μόνο ξεπέρασε τα προηγούμενα δεδομένα, αλλά ανέδειξε την Ελλάδα σε μία από τις ισχυρές δυνάμεις του αγωνίσματος. Η επίδοσή της ξεπέρασε το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ και καταγράφηκε επίσημα από την IAAF, προκαλώντας θαυμασμό αλλά και… έκπληξη στον διεθνή στίβο.

Η πορεία της Σακοράφα

Η Σοφία Σακοράφα είχε ήδη καθιερωθεί ως σπουδαία αθλήτρια, με συμμετοχές σε ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Το ρεκόρ στα Χανιά ήταν το αποκορύφωμα μιας πορείας γεμάτης αφοσίωση και σκληρή δουλειά. Παρά τους τραυματισμούς που ακολούθησαν και την εμπόδισαν να συνεχίσει στο ίδιο επίπεδο για πολλά χρόνια, η στιγμή εκείνη έμεινε ανεξίτηλη.

Η συνέχεια πέρα από τον στίβο

Η Σακοράφα δεν έμεινε μόνο στη δόξα του γηπέδου. Μετέπειτα ασχολήθηκε ενεργά με τα κοινά, ακολουθώντας πολιτική καριέρα και εκπροσωπώντας την Ελλάδα σε διεθνή θεσμικά όργανα. Η παρουσία της ενσάρκωνε το πρότυπο της γυναίκας που συνδυάζει την αθλητική υπεροχή με την κοινωνική και πολιτική δράση.

Η σημασία του ρεκόρ

Το παγκόσμιο ρεκόρ της Σοφίας Σακοράφα δεν ήταν απλώς μια μεγάλη αθλητική επίδοση. Ήταν μια στιγμή εθνικής υπερηφάνειας, που ενέπνευσε γενιές νέων αθλητών και απέδειξε ότι η Ελλάδα μπορεί να σταθεί στην κορυφή του κόσμου ακόμη και σε αγωνίσματα με έντονο ανταγωνισμό.

Η βολή των 74,20 μέτρων παραμένει ένα από τα πιο λαμπρά κεφάλαια της ελληνικής αθλητικής ιστορίας.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

1066: Η μάχη του Στάμφορντ Μπριτζ στην Αγγλία σηματοδοτεί το τέλος των επιδρομών των Βίκινγκ. Ο βασιλιάς Χάρολντ Β΄ νικά τον Νορβηγό Χάραλντ Χαρντράντα, βάζοντας οριστικό τέλος στη σκανδιναβική απειλή.

1513: Ο Ισπανός εξερευνητής Βάσκο Νούνιες ντε Μπαλμπόα διασχίζει τον ισθμό του Παναμά και γίνεται ο πρώτος Ευρωπαίος που φτάνει στον Ειρηνικό Ωκεανό, ανοίγοντας τον δρόμο για την αποικιοκρατική εξάπλωση.

1789: Το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών εγκρίνει δώδεκα τροποποιήσεις στο Σύνταγμα, δέκα από τις οποίες γίνονται γνωστές ως Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Bill of Rights), θεμελιώνοντας την αμερικανική δημοκρατία.

1818: Ο Βρετανός γιατρός Τζέιμς Μπλάντνελ πραγματοποιεί στο Λονδίνο την πρώτη επιτυχημένη μετάγγιση ανθρώπινου αίματος, σώζοντας μια γυναίκα με σοβαρή αιμορραγία. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, οι γιατροί είχαν χρησιμοποιήσει μόνο αίμα ζώων στις μεταγγίσεις, με σοβαρούς κινδύνους για τη ζωή των ασθενών. Η πρωτοποριακή αυτή πράξη θεωρείται τομή στην ιστορία της ιατρικής και ανοίγει το δρόμο προς τη σύγχρονη μετάγγιση αίματος.

1833: Η Αντιβασιλεία του Όθωνα εκδίδει διάταγμα με το οποίο διαλύονται όλα τα μοναστήρια στην Ελλάδα που έχουν λιγότερους από έξι μοναχούς, προκαλώντας μεγάλες αντιδράσεις στην Εκκλησία.

1915: Κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο αρχίζει η τρίτη μάχη της Αρτουά, όπου οι Γάλλοι χρησιμοποιούν για πρώτη φορά δηλητηριώδη αέρια κατά των Γερμανών, εγκαινιάζοντας μια νέα φονική εποχή χημικού πολέμου.

1926: Ο Χένρι Φορντ ανακοινώνει την καθιέρωση της πενθήμερης εργασίας και του οκταώρου στην αυτοκινητοβιομηχανία του, επηρεάζοντας παγκόσμια τα εργασιακά πρότυπα.

1932: Στις ελληνικές εκλογές, κανένα κόμμα δεν κατακτά αυτοδυναμία. Πρώτο αναδεικνύεται το Λαϊκό Κόμμα του Παναγή Τσαλδάρη και δεύτερο το κόμμα Φιλελευθέρων του Ελευθερίου Βενιζέλου, με μόλις 0,38% διαφορά.

1957: Στις ΗΠΑ, εννέα Αφροαμερικανοί μαθητές («Little Rock Nine») εν μέσω έντονης κοινωνικής έντασης, συνοδεύονται από 300 Αμερικανούς στρατιώτες στο Λύκειο Central του Λιτλ Ροκ στο Άρκανσο, προκειμένου να φοιτήσουν στο – έως τότε μόνο για λευκούς – σχολείο. Λίγες μέρες νωρίτερα, εξαγριωμένο πλήθος λευκών είχε εμποδίσει την είσοδό τους, προκαλώντας κρίση που προκάλεσε άμεση παρέμβαση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και του Προέδρου Αϊζενχάουερ. Η είσοδος των εννέα μαθητών υπό στρατιωτική προστασία σηματοδότησε κομβική στιγμή για τα δικαιώματα των Αφροαμερικανών και την εξάλειψη των φυλετικών διακρίσεων στην αμερικανική δημόσια εκπαίδευση.

1976: Στο σπίτι του ντράμερ Λάρι Μάλεν στο Δουβλίνο ιδρύεται το συγκρότημα U2, που θα εξελιχθεί σε ένα από τα πιο δημοφιλή ροκ συγκροτήματα του κόσμου.

1981: Η Σάντρα Νέι Ο’ Κόνορ ορκίζεται ως η πρώτη γυναίκα δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, ανοίγοντας τον δρόμο για τη γυναικεία παρουσία στη Δικαιοσύνη.

1982: Η Σοφία Σακοράφα πετυχαίνει παγκόσμιο ρεκόρ στον ακοντισμό με βολή 74,20 μ. στα Χανιά, γράφοντας ιστορία στον ελληνικό αθλητισμό.

2001: Ο θρύλος του μπάσκετ Μάικλ Τζόρνταν ανακοινώνει την επιστροφή του στο NBA, με τη φανέλα των Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, ύστερα από τρία χρόνια αποχής.

2005: Η Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ κατακτά για δεύτερη φορά στην ιστορία της το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, κερδίζοντας στον τελικό στο Βελιγράδι τη Γερμανία.

2005: Ο Ισπανός πιλότος της Formula 1 Φερνάντο Αλόνσο γίνεται ο νεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής, σε ηλικία 24 ετών, καταρρίπτοντας το σερί τίτλων του Μίχαελ Σουμάχερ.

Γεννήσεις





1944 – Μάικλ Ντάγκλας (Michael Douglas), Αμερικανός ηθοποιός και παραγωγός, γεννημένος στο Νιου Τζέρσεϊ, γιος του μυθικού Kirk Douglas. Έχει τιμηθεί με δύο Όσκαρ (ως παραγωγός για το «Στη φωλιά του κούκου» και ως ηθοποιός για το «Wall Street»), τέσσερις Χρυσές Σφαίρες και ένα Emmy. Ξεχώρισε για εμβληματικούς ρόλους σε ταινίες όπως «Basic Instinct», «Fatal Attraction», «Romancing the Stone» και «Traffic», συνδυάζοντας εμπορική επιτυχία με ερμηνευτική ποιότητα και μεγάλη διάρκεια στη διεθνή σκηνή.







1949 – Πέδρο Αλμοδόβαρ (Pedro Almodóvar), Ισπανός σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός, μείζων εκπρόσωπος του σύγχρονου ευρωπαϊκού κινηματογράφου και πρωτοποριακή φιγούρα στη μετά-Φράνκο εποχή. Γεννήθηκε στην Καλθάδα ντε Καλατράβα της Λα Μάντσα και από τα πρώτα του βήματα ξεχώρισε για τον εκρηκτικό οπτικό κόσμο, τις μούσες-ηρωίδες, την κοινωνική τολμηρότητα και την πολυμορφία στο μελόδραμα. Βραβευμένος με Όσκαρ («Όλα για τη μητέρα μου», «Μίλα της») και πλήθος διεθνών διακρίσεων, αναγνωρίζεται για τη βαθιά σχέση του έργου του με τα θέματα φύλου, οικογένειας, μεταμόρφωσης και τη γυναικεία ψυχοσύνθεση.

1952 – Κρίστοφερ Ριβ (Christopher Reeve), Αμερικανός ηθοποιός, σκηνοθέτης, παραγωγός και ακτιβιστής, που άφησε εποχή με τον ρόλο του Σούπερμαν στον κινηματογράφο (1978–1987). Γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη, σπούδασε στη φημισμένη Σχολή Juilliard και διακρίθηκε τα πρώτα χρόνια στο θέατρο και την τηλεόραση. Το 1995, μετά από βαρύ τραυματισμό, έγινε τετραπληγικός και αφιερώθηκε στην ενίσχυση της ιατρικής έρευνας για τραύματα της σπονδυλικής στήλης, τιμώντας την ανθρώπινη δύναμη και αλληλεγγύη.

1968 – Γουίλ Σμιθ (Will Smith), Αμερικανός ηθοποιός, rapper, παραγωγός και στιχουργός, γεννήθηκε στη Φιλαδέλφεια και ξεκίνησε ως «The Fresh Prince» με τον DJ Jazzy Jeff. Η διεθνής φήμη ήρθε με τη σειρά «Ο Πρίγκιπας του Μπελ Αιρ» (1990–1996) και αργότερα κυριάρχησε στο box office με ταινίες όπως «Men in Black», «Independence Day», «Ali», «The Pursuit of Happyness» και «King Richard», κερδίζοντας Όσκαρ και πολλά Grammy.

1984 – ΛΕΞ (Αλέξης Λαναράς), Έλληνας ράπερ από τη Θεσσαλονίκη, γεννημένος στις 25 Σεπτεμβρίου. Ξεκίνησε από το γκράφιτι ως μέλος των 2G και το 1999 ίδρυσε το ιστορικό συγκρότημα «Βόρεια Αστέρια», με το οποίο κυκλοφόρησε τέσσερις δίσκους πριν ακολουθήσει σόλο πορεία. Παράλληλα δημιούργησε με τον Μικρό Κλέφτη τους «Ανάποδα Καπέλα». Το 2014 παρουσίασε τον πρώτο του προσωπικό δίσκο «Ταπεινοί και Πεινασμένοι», που θεωρήθηκε σημείο αναφοράς για το σύγχρονο ελληνικό hip hop. Ακολούθησαν τα άλμπουμ «2XXX» (2018), «ΜΕΤΡΟ» (2022) και «Γ.Τ.Κ.» (2024), το οποίο έγινε το ταχύτερα πλατινένιο στην ελληνική δισκογραφία και έσπασε ρεκόρ ακροάσεων. Με τις συναυλίες-ορόσημο σε Νέα Σμύρνη, Καυταντζόγλειο και κυρίως στο ΟΑΚΑ το 2025 μπροστά σε περίπου 100.000 θεατές, καθιέρωσε οριστικά το ραπ ως ένα από τα πιο δημοφιλή μουσικά ρεύματα στην Ελλάδα.

Θάνατοι

1849 – Νικηταράς (Νικήτας Σταματελόπουλος), Έλληνας οπλαρχηγός της Επανάστασης του 1821, γνωστός ως «Τουρκοφάγος». Ανιψιός του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, ξεχώρισε στη Μάχη των Δολιανών, στα Δερβενάκια και στην Άλωση της Τριπολιτσάς, όπου έδειξε απαράμιλλο θάρρος και πολεμική αρετή. Χαρακτηρίστηκε για την ανιδιοτέλεια, το ήθος και τη σεμνότητα, καθώς αρνήθηκε τα λάφυρα της νίκης και έζησε ταπεινά και φτωχικά. Μετά το τέλος της Επανάστασης, υπέστη διώξεις και πέθανε τυφλός και σε ένδεια στον Πειραιά – αιώνιο σύμβολο του αγνού αγωνιστή της ελευθερίας.

Ευφροσύνη

Εθνικές Γιορτές – Επέτειοι

Παγκόσμια Ημέρα Ναυτιλίας

Παγκόσμια Ημέρα Φαρμακοποιών