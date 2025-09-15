Τροχαίο ατύχημα με τρία οχήματα προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας, στη Λεωφόρο Αλίμου – Κατεχάκη, αυξάνοντας σημαντικά τον χρόνο μετακίνησης για τους οδηγούς.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στο ρεύμα προς Ηλιούπολη, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν μεγάλες ουρές οχημάτων και σημαντικές καθυστερήσεις.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις της Τροχαίας, οι οποίες φροντίζουν για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη μετακίνηση των εμπλεκόμενων αυτοκινήτων.

Οι αρμόδιες αρχές καλούν τους οδηγούς να δείχνουν αυξημένη προσοχή, να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των τροχονόμων και, αν είναι εφικτό, να προτιμούν άλλες διαδρομές ώστε να αποφύγουν την ταλαιπωρία.

