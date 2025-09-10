Σεισμός μεγέθους 2,6 Ρίχτερ καταγράφηκε περίπου στη 1:40 τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Κηφισιά.

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο αναφέρει ότι το επίκεντρο της δόνησης βρισκόταν 3 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της περιοχής με εστιακό βάθος τα 5 χλμ.

Υπενθυμίζεται ότι τα δεδομένα για τον σεισμό, που προέρχονται από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών ή από το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο, είναι λύσεις προερχόμενες από το αυτόματο υπολογιστικό σύστημα, χωρίς τη συμμετοχή σεισμολόγου. Ενημερώνονται συνεχώς με την άφιξη νέων δεδομένων.

