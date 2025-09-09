Καλός αναμένεται για σήμερα, Τρίτη 9/9 ο καιρός ολόκληρη τη χώρα. Όμβροι ή τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν μετά το μεσημέρι στα ηπειρωτικά ορεινά. Βόρειοι βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 5-6 μποφόρ στο Νότιο και Ανατολικό Αιγαίο.

Πιο αναλυτικά, την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις. Το μεσημέρι οι νεφώσεις στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν κατά τόπους και θα εκδηλωθούν όμβροι ή τοπικές βροχές σε ορεινά τμήματα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 12 έως 29 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 14 έως 31-33, στη Θεσσαλία από 15 έως 33-35 βαθμούς, στην Ήπειρο από 15 έως 29 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 16 έως 32-34, στα Επτάνησα από 18 έως 28-30, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 17 έως 28-30 βαθμούς, ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα και στη Νότια Κρήτη οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά στους 33 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Βόρειο και Δυτικό Αιγαίο θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 μποφόρ και στο υπόλοιπο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ και τοπικά 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 4 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς.