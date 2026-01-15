Τους ισχυρισμούς ότι το Grok, το chatbot Τεχνητής Νοημοσύνης της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης Χ, έχει δημιουργήσει παράνομο σεξουαλικό περιεχόμενο απορρίπτει ο Έλον Μασκ, δηλώνοντας ότι δεν γνωρίζει καμία περίπτωση παραγωγής γυμνών εικόνων ανηλίκων από το σύστημα.

«Δεν γνωρίζω καμία γυμνή εικόνα ανηλίκου που να έχει δημιουργηθεί από το Grok. Κυριολεκτικά καμία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ίδιος σε ανάρτησή του στο X την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου.

Οι δηλώσεις του έρχονται στον απόηχο της επίσημης έρευνας που ξεκίνησε τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου εις βάρος της πλατφόρμας, με αντικείμενο εικόνες σεξουαλικού χαρακτήρα που αναρτήθηκαν μέσω του Grok.

«Προφανώς, το Grok δεν δημιουργεί εικόνες αυτοβούλως, αλλά μόνο σύμφωνα με τα αιτήματα των χρηστών», συμπλήρωσε ο Μασκ.

«Όταν του ζητείται να δημιουργήσει εικόνες, αρνείται να παράγει οτιδήποτε παράνομο, καθώς η αρχή λειτουργίας του Grok είναι να συμμορφώνεται με τους νόμους κάθε χώρας ή κράτους».

Τέλος, όπως τόνισε ο Μασκ: «Μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις όπου η εχθρική παραβίαση των προτροπών του Grok προκαλεί κάτι απροσδόκητο. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, διορθώνουμε αμέσως το πρόβλημα».