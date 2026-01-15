Με σταθερά βήματα και παλεύοντας με τις καθυστερήσεις της γραφειοκρατίας του δημοσίου, αλλάζει πρόσωπο ο ΟΣΕ. Στην κατεύθυνση αυτή, στις ράγες του νέου προφίλ αλλά και της νέας δομής του Οργανισμού, τροχοδρομεί ο διαγωνισμός για την πρόσληψη Τεχνικού Συμβούλου στον νέο ΟΣΕ, δηλαδή στη Σιδηρόδρομοι Ελλάδας Μ.Α.Ε. για 5+5 χρόνια. Η εταιρεία δημοσίευσε στο πρελούδιο του 2026 την προκήρυξη διαγωνισμού μέσω Κλειστής Διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 265 του Ν. 4412/2016.

Στόχος είναι, όπως αναφέρεται, «η επιλογή Αναδόχου παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών για τη διενέργεια του μετασχηματισμού της “Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε.”, για την επίτευξη της επιχειρησιακής ενίσχυσης αυτής, για την επίτευξη της ανάπτυξης διαδικασιών & συστημάτων και τη μεταφορά τεχνογνωσίας προς τη “Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε.”».

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ύψους 24,982 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ, χωρίς την ισόποση προαίρεση.

Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων ενδιαφέροντος στη Διεύθυνση Διαγωνισμών και Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Προμηθειών και Υπηρεσιών του ΟΣΕ είναι η 10η Φεβρουαρίου 2026.

Ο Τεχνικός Σύμβουλος θα μπορεί να είναι υφιστάμενος Διαχειριστής Σιδηροδρομικής Υποδομής ή κρατικός όμιλος που περιλαμβάνει Διαχειριστή Σιδηροδρομικής Υποδομής ή εξειδικευμένη θυγατρική τέτοιου ομίλου (Technical Manager), μετά από συζήτηση, με ομοφωνία των παριστάμενων μελών.

Ο διαγωνισμός αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2026 και ο Τεχνικός Σύμβουλος θα υποβοηθά τη διοίκηση της «Σιδηρόδρομοι Ελλάδας», προκειμένου να μεταφερθεί τεχνογνωσία για τη σύγχρονη λειτουργία του σιδηροδρόμου, μοντέρνες διαδικασίες και γενικά να μπορέσει ο νέος ΟΣΕ να εκσυγχρονιστεί για να μπορεί να αντεπεξέλθει στον νέο σύνθετο ρόλο του.

Ο Τεχνικός Σύμβουλος αποτελεί κεντρικό σημείο του νέου μοντέλου λειτουργίας του σιδηροδρόμου που περιλαμβάνει σαρωτικές οργανωτικές αλλαγές και την ήδη ολοκληρωμένη συγχώνευση των ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και μέρος της ΓΑΙΑΟΣΕ.

Παράλληλα στο επίκεντρο είναι το θέμα των υποδομών (νέα και υφιστάμενα έργα, μελλοντικός σχεδιασμός) αλλά και τα απαραίτητα έργα συντήρησης του δικτύου που θα βοηθήσουν στην εξομάλυνση των προβλημάτων στην εκτέλεση δρομολογίων και στη συνέχεια την πύκνωσή τους.

Επίσης, μέρος του οργανωτικού ανασχεδιασμού είναι η ήδη ανακοινωμένη πρόθεση για την αξιοποίηση των σταθμών που αφορά τη συνολική εμπειρία του επιβάτη, αλλά και η έλευση νέων τρένων, τόσο σε υπεραστικό, όσο και σε προαστιακό επίπεδο μέσα στο επόμενο διάστημα και η νέα πιο σύγχρονη εμφάνιση των κεντρικών σταθμών της χώρας.

Για το τροχαίο υλικό έχει υπογραφεί μνημόνιο με την Ferrovie dello Stato Italiane για την επένδυση 360 εκατ. ευρώ για συνολικά 23 νέα τρένα. Από αυτά, οκτώ θα αφορούν τα υπεραστικά δρομολόγια και 15 θα αφορούν τα προαστιακά που θα λειτουργεί η Hellenic Train, μέλος του ιταλικού ομίλου.

Σημαντικό είναι και το γεγονός πως πλέον υπάρχουν επίσης ευέλικτες διαδικασίες για την υλοποίηση έργων που δεν θα έχουν τις αγκυλώσεις του νόμου 4412/2016 για τα δημόσια έργα. Σκοπός είναι η προσαρμογή των διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων στις ιδιαιτερότητες της εταιρείας, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συμμόρφωση με το ενωσιακό δίκαιο και την αποτελεσματικότητα στις προμήθειες του Οργανισμού.