Με πρόβλημα τραυματισμού ολοκλήρωσε την παρουσία του στο ντέρμπι Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ ο Ζουλιάν Μπιανκόν, προκαλώντας ανησυχία στο «στρατόπεδο» του Ολυμπιακού. Ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός αντικαταστάθηκε στο 80ό λεπτό, καθώς ένιωσε ενοχλήσεις, με το ιατρικό επιτελείο να περιμένει τα αποτελέσματα των εξετάσεων που θα ακολουθήσουν, ώστε να ξεκαθαρίσει το μέγεθος του προβλήματος.

Την επομένη του αποκλεισμού από το Κύπελλο, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποφάσισε να δώσει ρεπό στους ποδοσφαιριστές του. Από την Παρασκευή, ωστόσο, οι «ερυθρόλευκοι» επιστρέφουν σε κανονικούς ρυθμούς, ξεκινώντας την προετοιμασία τους ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης με την Μπάγερ Λεβερκούζεν, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά νέα, ο Λορέντσο Πιρόλα αναμένεται να τεθεί στη διάθεση του τεχνικού επιτελείου για το παιχνίδι με τους Γερμανούς, καθώς έχει ανεβάσει ρυθμούς και από αύριο προβλέπεται να μπει σε φουλ πρόγραμμα προπονήσεων.