Μετανάστης από τη Βενεζουέλα φαίνεται πως ήταν ο άνδρας που τραυματίστηκε χθες στη Μινεάπολη από πράκτορα της ομοσπονδιακής αστυνομίας μετανάστευσης (ICE), σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η δημοτική αρχή.

«Κατανοούμε πως υπάρχει οργή», τόνισε η δημοτική αρχή μέσω X, προσθέτοντας πως «η πόλη της Μινεάπολης απαιτεί για ακόμη μια φορά η ICE να εγκαταλείψει την πόλη και την πολιτεία (σ.σ. Μινεσότα) αμέσως».

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας επιβεβαίωσε πως ο αστυνομικός πυροβόλησε τον μετανάστη, αναφέροντας πως «παράνομος αλλοδαπός που είχε έρθει από τη Βενεζουέλα» πρόβαλε «αντίσταση» στη σύλληψή του έπειτα από «στοχευμένο» έλεγχο σε δρόμο.

«Καθώς ο ύποπτος και ο αντιπρόσωπος των υπηρεσιών επιβολής του νόμου πάλευαν στο έδαφος, δύο άτομα βγήκαν από κοντινό διαμέρισμα και επιτέθηκαν κι αυτοί στον πράκτορα με φτυάρι για το χιόνι και σκουπόξυλο», ανέφερε.

Μέσα στο χάος, ο Βενεζουελάνος μετανάστης κατάφερε να ξεγλιστρήσει από τη λαβή του αστυνομικού και, σύμφωνα με τη New York Post, άρχισε επίσης να τον χτυπά με ένα φτυάρι ή ένα κοντάρι σκούπας.

Ο αστυνομικός πυροβόλησε μία φορά «σε άμυνα» για να «προστατεύσει τη ζωή του», τραυματίζοντας τον άνδρα στο πόδι, πάντα κατά το υπουργείο.

Οι αρχές στη Μινεάπολη και στην πολιτεία Μινεσότα, όπου κυβερνούν Δημοκρατικοί, έχουν καταγγείλει τις ενέργειες των δυνάμεων του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας, ειδικά της ICE.

Το περιστατικό σημειώθηκε μόλις μία εβδομάδα αφότου η 37χρονη Ρενέ Νικόλ Γκουντ τραυματίστηκε θανάσιμα από τα πυρά του Τζόναθαν Ρος, αξιωματικού της Υπηρεσίας Επιβολής Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), κοντά στο σπίτι της στη Μινεάπολη.