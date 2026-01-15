Κατά την περίοδο 12 έως 16 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν συνολικά 63.123.366,76 ευρώ σε 66.607 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 14 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 140.366,76 ευρώ σε 106 δικαιούχους παροχών τ. ΟΑΕΕ.

Από 12 έως 16 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 14.300.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: