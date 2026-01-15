Για τους περισσότερους συνταξιούχους, το «όριο» των 1.000 ευρώ παραμένει μακρινό. Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της έκθεσης ΗΛΙΟΣ για τον Δεκέμβριο του 2025 δείχνουν ότι η πλειονότητα εξακολουθεί να κινείται κάτω από αυτό το επίπεδο στην κύρια σύνταξη, ενώ μικρότερο –αλλά σημαντικό– μέρος το ξεπερνά.

Συγκεκριμένα, έξι στους δέκα συνταξιούχους λαμβάνουν κύρια σύνταξη μικρότερη των 1.000 ευρώ. Στην πιο χαμηλή κλίμακα βρίσκονται 283.359 δικαιούχοι με σύνταξη έως 500 ευρώ, ενώ 861.397 λαμβάνουν από 500 έως 1.000 ευρώ. Στην κατηγορία πάνω από τα 1.000 ευρώ εντάσσονται 810.518 συνταξιούχοι, ποσοστό 41,45% του συνόλου των κύριων συντάξεων.

Την ίδια στιγμή, η έκθεση αποτυπώνει και το μέγεθος των μηνιαίων καταβολών. Τον Δεκέμβριο πληρώθηκαν συνολικά 4.729.261 συντάξεις, αριθμός που είναι μεγαλύτερος από τους ίδιους τους συνταξιούχους, καθώς αρκετοί λαμβάνουν περισσότερες από μία παροχές. Από αυτές, οι 2.896.640 ήταν κύριες συντάξεις, οι 1.393.216 επικουρικές και 439.405 μερίσματα.

Ο συνολικός αριθμός των συνταξιούχων στη χώρα ανέρχεται σε 2.527.531, ενώ η μηνιαία δαπάνη για συντάξεις διαμορφώνεται στα 2,7 δισ. ευρώ. Πρόκειται για μεγέθη που δείχνουν τη βαρύτητα του συνταξιοδοτικού σκέλους στον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά και το γιατί η συζήτηση για τα έσοδα και τις αντοχές του συστήματος παραμένει διαρκής.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη διαφορά ανάμεσα σε συντάξεις Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, η οποία δεν έχει εξαλειφθεί. Για τους νέους συνταξιούχους του Δημοσίου, η μέση κύρια σύνταξη γήρατος διαμορφώθηκε στα 1.425 ευρώ μικτά. Για όσους προέρχονται από τα ταμεία του ιδιωτικού τομέα, η αντίστοιχη μέση κύρια σύνταξη γήρατος ανήλθε στα 893 ευρώ μικτά. Με βάση αυτά τα στοιχεία, οι συνταξιούχοι γήρατος από το Δημόσιο λαμβάνουν κατά 59,5% υψηλότερη σύνταξη σε σύγκριση με τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα.

Η απόκλιση αυτή αποδίδεται κυρίως στα χρόνια ασφάλισης: στον ιδιωτικό τομέα πολλοί αποχωρούν με λιγότερα από 40 έτη, ενώ στο Δημόσιο ένα μεγάλο μέρος των συνταξιούχων γήρατος προσεγγίζει τη 40ετία. Τα περισσότερα έτη ασφάλισης και οι διαφορετικές ασφαλιστικές διαδρομές επηρεάζουν καθοριστικά το τελικό ποσό.

Η έκθεση καταγράφει και την ηλικιακή διάρθρωση των συνταξιούχων. Το 25,01% είναι άνω των 81 ετών, ενώ το 35,65% βρίσκεται μεταξύ 71 και 80 ετών. Το 36,29% αφορά ηλικίες 51 έως 70 ετών, ενώ μόλις το 1,42% αφορά συνταξιούχους κάτω των 25 ετών. Σημειώνεται ακόμη ότι οι συνταξιούχοι ηλικίας 61–70 ετών λαμβάνουν τα υψηλότερα ποσά σύνταξης.

Στην ανάλυση ανά φύλο, παρατηρείται ότι η μεγαλύτερη συγκέντρωση ανδρών συνταξιούχων εντοπίζεται στην ηλικιακή ομάδα 66–70 ετών (20,41%), ενώ στις γυναίκες η υψηλότερη συγκέντρωση εμφανίζεται στις ηλικίες 71–75 ετών (17,59% του συνόλου των συνταξιούχων γυναικών).

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι στον υπολογισμό του μέσου εισοδήματος από συντάξεις λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα όλων των παροχών που μπορεί να εισπράττει ένας συνταξιούχος (γήρατος, θανάτου, αναπηρίας). Αυτό σημαίνει ότι οι μέσοι όροι αποτυπώνουν το συνολικό μηνιαίο συνταξιοδοτικό εισόδημα και όχι κατ’ ανάγκη μία μεμονωμένη παροχή.