«Ναι» στον διάλογο και χωρίς να πραγματοποιηθεί συλλαλητήριο στην Αθήνα, είπε η Πανελλαδική Επιτροπή των μπλόκων, που συνεδρίασε στον Παλαμά Καρδίτσας χθες. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το ραντεβού του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με την 25μελή επιτροπή των αγροτών και πέντε παρατηρητές φαίνεται να κλειδώνει για την Παρασκευή.

Ειδικότερα, την ώρα που πήγε να ξεκινήσει η σύσκεψη στον Παλαμά της Καρδίτσας, ο πρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, ο οποίος είχε όλες αυτές τις ημέρες την επικοινωνία με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κωνσταντίνο Τσιάρα, δέχτηκε το τηλεφώνημα με την πρόταση να πάνε σε νέα συνάντηση.

Αυτό τέθηκε έτσι στην Πανελλαδική σύσκεψη και τελικά επικράτησε η πρόταση να κάτσουν στο τραπέζι του διαλόγου, αλλά με ανοιχτούς τους δρόμους, όπως ήταν και η πρόταση από την πλευρά του υπουργείου και της κυβέρνησης.

«Οι όροι για διάλογο παραμένουν οι ίδιοι»

Από την πλευρά της κυβέρνησης, μέχρι αυτήν την ώρα δεν υπάρχει πάντως κάτι νεότερο όσον αφορά στο ενδεχόμενο συνάντησης του πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους των μπλόκων που μέχρι χθες δεν προσέρχονταν σε διάλογο.

Αυτό που επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη και έχει μεταφερθεί στους εκπροσώπους των μπλόκων από τον αρμόδιο υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, που βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία μαζί τους, είναι ότι οι όροι για μία συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου παραμένουν ίδιοι και πολλάκις διατυπωμένοι.

Και οι όροι σχετίζονται, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, τόσο με τη σύνθεση και την εκπροσώπηση, δηλαδή ένας λογικός αριθμός ατόμων για να υπάρξει ουσιαστική συζήτηση και όχι άτομα με παραβατικές συμπεριφορές, όσο και με την προϋπόθεση να ανοίξουν οι δρόμοι.

Παραμένουν οι αγρότες στο μπλόκο του Ε65

Οι αγρότες της Καρδίτσας παραμένουν στο μπλόκο του Ε65, κρατώντας ανοιχτό τον δρόμο, καθώς σήμερα θα τοποθετήσουν τα τρακτέρ στην άκρη του οδοστρώματος.