Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να κινείται με έντονη δραστηριότητα στο μεταγραφικό παζάρι του Ιανουαρίου, εξετάζοντας παράλληλα περισσότερες από μία περιπτώσεις για την ενίσχυση του ρόστερ του. Μπορεί οι «πράσινοι» να βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Σαντίνο Αντίνο από τη Γοδόι Κρουζ, ωστόσο παραμένουν σε εγρήγορση και για άλλους ποδοσφαιριστές, καλύπτοντας διαφορετικές θέσεις στο γήπεδο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα τον δημοσιογράφο Τομ Μπόγκερτ, το «τριφύλλι» έχει στρέψει το ενδιαφέρον του στον Νόα Άλεν της Ίντερ Μαϊάμι. Ο 21χρονος αριστερός μπακ, διεθνής με την Εθνική Ελπίδων, φέρεται να βρίσκεται στη μεταγραφική λίστα τόσο του Παναθηναϊκού όσο και της Γάνδης.

Όπως επισημαίνεται, μέχρι στιγμής δεν έχει κατατεθεί κάποια επίσημη πρόταση, ωστόσο δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις το προσεχές διάστημα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Άλεν αποτελεί βασικό στέλεχος της Εθνικής Ελλάδας U21, έχοντας ξεκινήσει στην αρχική ενδεκάδα και στα πέντε παιχνίδια της ομάδας στα προκριματικά του Euro, στοιχείο που ενισχύει το ενδιαφέρον γύρω από το όνομά του.