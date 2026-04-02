Ένα απρόσμενο ατύχημα σημειώθηκε στον δρόμο προς την παραλία του Αγίου Σώστη στη Ζάκυνθο, όταν ένα φορτηγό παγιδεύτηκε στην άσφαλτο λόγω ξαφνικής καθίζησης του οδοστρώματος. Ευτυχώς, ο οδηγός δεν τραυματίστηκε, ενώ το όχημα απεγκλωβίστηκε με τη βοήθεια εκσκαφέα χωρίς να υποστεί σοβαρές ζημιές.



Τα αίτια της καθίζησης:

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το περιστατικό οφείλεται σε έναν συνδυασμό παραγόντων:

Εργασίες υποδομής: Στο σημείο εκτελούνταν έργα της ΔΕΥΑ Ζακύνθου για την τοποθέτηση νέων σωληνώσεων.

Καιρικές συνθήκες: Οι πρόσφατες βροχοπτώσεις γέμισαν με νερό τα σκαμμένα χαντάκια, πιέζοντας το ήδη επιβαρυμένο έδαφος.

Διάβρωση από τη θάλασσα: Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, τα κύματα είχαν προκαλέσει «σπηλαίωση» στο υπέδαφος, αδειάζοντας ουσιαστικά το χώμα κάτω από τον δρόμο και καθιστώντας τον εξαιρετικά ευάλωτο.

Επόμενα βήματα και αποκατάσταση Μετά τον απεγκλωβισμό του φορτηγού, οι αρμόδιες αρχές και η ΔΕΥΑΖ παραμένουν σε επιφυλακή για την πλήρη αποκατάσταση του οδοστρώματος και την ενίσχυση της σταθερότητας του εδάφους. Παράλληλα, εξετάζονται μόνιμα μέτρα πρόληψης, καθώς η διάβρωση από τη θάλασσα αποτελεί διαρκή απειλή για το οδικό δίκτυο της περιοχής, σύμφωνα με το imerazante.gr



Η κυκλοφορία προς τον Άγιο Σώστη έχει πλέον αποκατασταθεί, ωστόσο οι διερχόμενοι οδηγοί καλούνται να είναι προσεκτικοί.

