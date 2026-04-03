Άστατο θα είναι και σήμερα, Παρασκευή 3/4 το σκηνικό του καιρού σε όλη τη χώρα καθώς συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά, νότια και ανατολικά τμήματα της χώρας, με ισχυρούς ανέμους στο Νότιο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Πιο αναλυτικά, την Παρασκευή 3 Απριλίου, τις πρωινές ώρες, αναμένονται βροχές και καταιγίδες στα Επτάνησα, στη Δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στη Στερεά Ελλάδα, στα ορεινά της Κρήτης, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, καθώς και στα νησιά του Αιγαίου. Τα φαινόμενα θα επεκταθούν στην Ήπειρο, στη Θεσσαλία και στην Κεντρική Μακεδονία κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ενώ θα ενταθούν στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν σταδιακά στα ηπειρωτικά της χώρας τις βραδινές ώρες. Αυξημένη πιθανότητα χαλαζοπτώσεων παρουσιάζεται στην Κρήτη, στη Νότια Πελοπόννησο, στη Δυτική Ελλάδα, στην Ήπειρο, στην Εύβοια, στη Θεσσαλία, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, καθώς και στις Κυκλάδες και στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα. Υψηλές θα παραμείνουν οι συγκεντρώσεις σκόνης στα νότια και ανατολικά τμήματα της χώρας, ιδιαίτερα στην Κρήτη, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 2 έως 13 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 3 έως 16, στην Ήπειρο από 3 έως 16 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 4 έως 16, στην Πελοπόννησο από 4 έως 15 βαθμούς, στην Κρήτη από 6 έως 13, στα Επτάνησα από 9 έως 16, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 10 έως 16 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες και νοτιοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 5-6 μποφόρ, που τοπικά θα φτάσουν έως και τα 7 μποφόρ, ενώ αναμένεται να εξασθενήσουν προς το βράδυ. Στο Ιόνιο, οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές και βορειοδυτικές διευθύνσεις τις πρωινές ώρες, με εντάσεις 4-5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται βροχές, κυρίως κατά τις μεσημβρινές ώρες, ενώ από τις απογευματινές ώρες τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοδυτικοί, με εντάσεις 4-5 μποφόρ και τοπικά έως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 16 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αρκετή συννεφιά, ενώ υπάρχει πιθανότητα για ασθενή βροχή τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2-3 μποφόρ από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 18 βαθμούς.