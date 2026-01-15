Διπλασιάζονται από σήμερα, Πέμπτη 15/1 τα ημερήσια όρια συναλλαγών για τις μεταφορές χρημάτων μεταξύ φυσικών προσώπων, αλλά επίσης και μεταξύ φυσικών προσώπων και ελεύθερων επαγγελματιών, μέσω της υπηρεσίας IRIS.

Βάσει του νέου πλαισίου, οι χρήστες της υπηρεσίας μπορούν πλέον να αποστέλλουν έως και 1.000 ευρώ ημερησίως σε ιδιώτες, με μηνιαίο όριο τα 5.000 ευρώ, καθώς και έως 1.000 ευρώ ημερησίως σε ελεύθερους επαγγελματίες.

Όπως μεταδίδει σε σχετικό του ρεπορτάζ το ERTNews η δυναμική που έχουν αποκτήσει οι άμεσες συναλλαγές είναι εμφανής, καθώς το 2025 αντιπροσώπευσαν το 27% των συνολικών μεταφορών πίστωσης που πραγματοποιήθηκαν, αποδεικνύοντας παράλληλα τη χρηστικότητά τους στην καθημερινότητά μας.