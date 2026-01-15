Ακόμη μία εβδομάδα γεμάτη αντιφάσεις στη EuroLeague άφησε ο Παναθηναϊκός, επιβεβαιώνοντας ότι απέχει από τη σταθερότητα που απαιτείται. Οι δύο εντός έδρας αναμετρήσεις με ιταλικούς συλλόγους έμοιαζαν ιδανικές για το απόλυτο, ωστόσο η ήττα από την Αρμάνι Μιλάνο (87-74) βάθυνε την εσωστρέφεια, λίγες ημέρες μετά και την απώλεια του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ. Η επικράτηση επί της Βίρτους Μπολόνια πρόσφερε προσωρινή ανακούφιση. Ακόμη και ο Εργκίν Αταμάν έχει παραδεχθεί ότι η ομάδα του δεν αποπνέει αυτή τη στιγμή σύνολο με ξεκάθαρες βλέψεις για Final Four.

Απέναντι στη Βίρτους, η ομάδα παρουσίασε μεγαλύτερη ένταση στην άμυνα και καλύτερη ομαδική λειτουργία, ωστόσο η χαμηλή ευστοχία από την περιφέρεια δεν της επέτρεψε να «τελειώσει» νωρίς το παιχνίδι. Πλέον, βασικό ζητούμενο αποτελεί η ξεκάθαρη ιεράρχηση στη φροντ λάιν, καθώς ο Παναθηναϊκός δείχνει συχνά ευάλωτος στη ρακέτα και μακριά από τη σκληράδα που απαιτεί το κορυφαίο επίπεδο. Πλήγμα η απουσία του Ναν στο Μόναχο λόγω προβλήματος στον αστράγαλο. Εκτός παραμένει και ο Μήτογλου, αμφίβολος ο Ρογκαβόπουλος.

Από την άλλη πλευρά, το τελευταίο διάστημα η Μπάγερν παρουσιάζει σαφή σημάδια αγωνιστικής βελτίωσης στη EuroLeague, ανεβάζοντας αισθητά την ποιότητα των εμφανίσεών της. Οι διαδοχικές εντός έδρας επιτυχίες απέναντι σε Μακάμπι Τελ Αβίβ και Μπασκόνια ενίσχυσαν την ψυχολογία και την αυτοπεποίθηση της ομάδας του Μονάχου, πριν ακολουθήσει η ήττα στον Πειραιά από έναν ανώτερο Ολυμπιακό. Παρά το 95-80, η Μπάγερν έμεινε ανταγωνιστική για ένα ημίχρονο, δείχνοντας ότι βρίσκεται σε καλύτερο αγωνιστικό μομέντουμ, έστω κι αν το ρεκόρ 7-14 εξακολουθεί να την κρατά χαμηλά στη βαθμολογία.

Η επιστροφή του Σβέτισλαβ Πέσιτς στην τεχνική ηγεσία έχει αποδειχθεί κομβική. Η ομάδα εμφανίζεται πιο δομημένη και πνευματικά προετοιμασμένη, παρά την αποχώρηση του Σπένσερ Ντίνγουιντι. Ταυτόχρονα, η ένταξη του Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς έχει προσδώσει δημιουργία. Εκτός αποστολής βρίσκονται οι Χάρις (φόργουορντ), Γιοκουμπάιτις (γκαρντ) και Μπόλντουιν (γκαρντ). Αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή των Λούτσιτς (φόργουορντ), Γιόβιτς (γκαρντ) και Χόλατς (γκαρντ).