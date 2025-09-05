Αναδεικνύοντας τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά επιτεύγματά του, με καινοτόμα εκθέματα, εφαρμογές, ερευνητικά προγράμματα και διοργανώνοντας παράλληλες εκδηλώσεις, συμμετέχει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (6-14/9).

«Η παρουσία του ΑΠΘ στη ΔΕΘ αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για τους επισκέπτες να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις στους τομείς της έρευνας και της τεχνολογίας, να γνωρίσουν εκπαιδευτικά προγράμματα και δομές, να δουν από κοντά καινοτόμες εφαρμογές, κατασκευές και πλατφόρμες, προϊόντα από spin-off εταιρείες, να συνομιλήσουν με διακεκριμένες επιστημονικές και φοιτητικές ομάδες και να συμμετάσχουν σε πρωτότυπες παρουσιάσεις και ενδιαφέρουσες συζητήσεις», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση του Πανεπιστημίου.

Τα εγκαίνια του περιπτέρου του ΑΠΘ θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου και ώρα 11:00, στον εκθεσιακό χώρο του ΑΠΘ στο περίπτερο 17 (Akademia), stand 34.

Το Αριστοτέλειο, με αφορμή τον εορτασμό για τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ίδρυση και λειτουργία του, θα διαθέτει επετειακό χώρο στο περίπτερο 17 (Akademia), stand 44.

Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στον χώρο παράλληλων εκδηλώσεων, στο περίπτερο 17.