Θρηνεί η Σίφνος, μετά τον ξαφνικό θάνατο του 14χρονου Λευτέρη Λουκατάρη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μέσα στον ύπνο του.

Ο Λευτέρης, υγιέστατος και γεμάτος ζωή, σύμφωνα με το cycladeslive.gr, ήταν ο αρχηγός της ομάδας Κ14 του Πανσιφναϊκού, ενώ ο πατέρας του είναι ενεργό μέλος της διοίκησης του συλλόγου. Η τραγική είδηση έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία και ιδιαίτερα τον αθλητικό κόσμο του νησιού.

Οι πρώτες πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας αναφέρουν πως τίποτα δεν προμήνυε το κακό. Φως στα αίτια του θανάτου αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική έκθεση.

Ο σύλλογος του Πανσιφναϊκού αποχαιρέτησε τον Λευτέρη με μια συγκινητική ανακοίνωση: «Δυστυχώς δεν πέρασε ούτε ένας χρόνος και η μοίρα “έπαιξε” ξανά το άσχημο παιχνίδι της.

👉Δυστυχώς δεν πέρασε ούτε ένας χρόνος και η μοίρα «έπαιξε» ξανά το άσχημο παιχνίδι της🥲👉Ένα ακόμα νέο παιδί «έφυγε»… Posted by Πανσιφναϊκός on Friday, August 29, 2025

Ένα ακόμα νέο παιδί “έφυγε” ξαφνικά από κοντά μας, βυθίζοντας όλη τη Σίφνο στο πένθος!

Ο Λευτέρης μας με τα τόσα αστεία του και την τόσο δυναμική παρουσία του, πήγε να «παίξει» μπάλα με τον Θανάση μας εκεί ψηλά.

Ας είναι το τελευταίο παιδί που “φεύγει” χωρίς να ζήσει τη ζωή του, όπως την είχε ονειρευτεί!

Κωστή-Γεωργία τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια από όλη την ομάδα! Καλό ταξίδι μικρέ μας άγγελε!!!».