Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες η ιστορία της Μαριάνθης, ενός αλόγου από την Αιδηψό, που μετά τον θάνατο του αφεντικού της, εγκαταλείφθηκε χωρίς φροντίδα και κινδυνεύει να πεθάνει.

Την ιστορία της μοιράστηκε το φιλοζωικό σωματείο Athens Happy House, μέσα από μία ανάρτηση στο Facebook.

Η ανάρτηση για τη Μαριάνθη:

«Πριν λίγες μέρες, η @marianthi.rs ένα γλυκό παιδί που έχει υιοθετήσει ένα από τα κουτάβια μας μου έστειλε ένα μήνυμα για ένα αλογάκι που χρειάζονταν βοήθεια εκεί που παραθέριζε.

Όταν είδα την φωτογραφία, έμεινα να την κοιτάω μην μπορώντας να πιστεύω αυτό που κοιτούσα, ένας ζωντανός σκελετός με δύο μάτια που με κοιτούσαν.

Ενώ βρισκόμαστε σε μια φρικτή περίοδο και λειτουργικής αλλά και οικονομικής φύσης και ενώ παράλληλα αντιμετωπίζουμε ένα πολύ σοβαρό περιστατικό με ένα από τα άλογα εδώ στο κτήμα δεν μπορούσα να πω όχι, τρεις μέρες προσπαθούσαμε να βγάλουμε άκρη για να καταφέρουμε να την μεταφέρουμε στην Αθήνα από την Αιδηψό. Στην αρχή όλα ήταν σχεδόν αδύνατα έτσι ζητήσαμε βοήθεια από την @prostasia_zwwn την @renakimag και την @elena.arvaniti1 που πραγματικά για τρεις μέρες στάθηκε στο πλευρό μας για να βρούμε λύσεις, η μεταφορά της ήταν άλλο ένα πρόβλημα μιας και η Μαριανθη δεν είχε δυνάμεις πλέον αλλά και μια θλάση που την ταλαιπωρεί για να σταθεί όρθια, ο χρόνος μετρούσε αντίθετα, τότε σκέφτηκα άλλον ένα άνθρωπο που είναι στην ευρύτερη οικογένεια μας τον Γιάννη από το @dantedeo_the_ranch που έχει υιοθετήσει τα γαϊδουράκια και αμέσως προθυμοποιήθηκε να μας βοηθήσει με την μεταφορά και την εμπειρία του πάνω στα ιπποειδή μαζί με τον κύριο @mrsarlis . ΕΓΩ δεν μπορούσα να πάω λόγω του σοβαρού θέματος στο κτήμα, έτσι έφυγε ο @wild_pete_ με τον @manos_petmysoul και τον @trustthepaw_georgevavitsas να πάνε στην Αιδηψό να βοηθήσουν, μια ολόκληρη μέρα πέρασε και τελικά η γιαγιά μας η Μαριανθη ήρθε στο happy house.

Δεν ξέρω αν θα ζήσει, ξέρω όμως ότι όλοι εδώ θα προσπαθούμε μέρα νύχτα μέχρι να την δούμε να μεταμορφώνεται στον μονόκερο που όλοι ονειρευόμασταν σαν παιδιά. Δημόσια συγνώμη και ευχαριστίες σε όλους τους εθελοντές του AHH για την δύσκολη περίοδο μέσα στο κτήμα».