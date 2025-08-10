Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για την εξαφάνιση μίας 52χρονης από την περιοχή της Άνω Τούμπας στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το “Χαμόγελο του Παιδιού”, στις 09/08/2025, πρωινές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Άνω Τούμπας στην Θεσσαλονίκη, η Θεοδώρα Σεφέρη, 52 ετών. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 10/08/2025, για την εξαφάνιση της Θεοδώρας Σεφέρη και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Θεοδώρα Σεφέρη έχει ύψος 1,63μ., έχει καστανά μάτια, μαύρα μαλλιά και κανονικό βάρος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε άσπρη κοντομάνικη μπλούζα με κεράσια, μακρύ λινό μπλε παντελόνι με άσπρες ρίγες, μπεζ σανδάλια και μαύρη τσάντα ώμου.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.