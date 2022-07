Η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ, διακρίθηκε για την πρωτοβουλία ‘‘GO GREEN – Το πρώτο ελληνικό εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό σε φιάλες από 30% ανακυκλωμένο πλαστικό (r-pet)’’, στα Hellenic Responsible Business Awards 2022.

Στα φετινά βραβεία το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ GO GREEN τιμήθηκε με το Bronze βραβείο στην κατηγορία «Υπεύθυνο Προϊόν», για την πρωτοβουλία ‘‘GO GREEN – Το πρώτο ελληνικό εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό σε φιάλες από 30% ανακυκλωμένο πλαστικό (r-pet)’’, επιβραβεύοντας για άλλη μία φορά την επένδυση της εταιρείας στην πράσινη οικονομία και ανάπτυξη. Με σαφή κατεύθυνση τη δέσμευσή της για μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ, μέσα από τη σειρά προϊόντων «ΖΑΓΟΡΙ GO GREEN», συμβάλλει ουσιαστικά στην μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος προσφέροντας στους καταναλωτές υψηλής ποιότητας προϊόντα εμφιαλωμένου φυσικού μεταλλικού νερού σε βιώσιμες συσκευασίες.

Το ΖΑΓΟΡΙ GO GREEN, είναι το πρώτο εμφιαλωμένο νερό στην Ελλάδα που μείωσε τη χρήση νέου πλαστικού στις φιάλες και τις συσκευασίες του επαναχρησιμοποιώντας 30% ανακυκλωμένο υλικό και εφαρμόζοντας την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 5 χρόνια νωρίτερα και μάλιστα σε μεγαλύτερο ποσοστό. Επιπλέον, η εταιρεία ακολουθώντας πιστά τη δέσμευσή της για χρήση ανακυκλωμένου υλικού στο σύνολο των προϊόντων ΖΑΓΟΡΙ μέχρι το 2025, λάνσαρε ολόκληρη τη σειρά ανθρακούχου φυσικού μεταλλικού νερού ΖΑΓΟΡΙ Sparkling, στην ίδια GO GREEN κατεύθυνση. Έτσι, πλέον κάθε φιάλη και συσκευασία ΖΑΓΟΡΙ GO GREEN Sparkling έχει πολλούς κύκλους ζωής ενώ είναι 100% ανακυκλώσιμη.

Η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ είναι η πρώτη εταιρία στον κλάδο της πανελλαδικά, που έχει πιστοποιήσει το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για την παραγωγική διαδικασία των υλικών συσκευασίας r-PET, με τον κορυφαίο Φορέα Επιθεωρήσεων – Πιστοποιήσεων στην Ελλάδα TÜV HELLAS (TÜV NORD), χρησιμοποιώντας πιστοποιημένο ανακυκλωμένο πλαστικό r-PET υψηλής ποιότητας, διαθέτοντας ταυτόχρονα πιστοποιήσεις για το σύνολο των ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας για όλα τα προϊόντα της.