Απίστευτες εικόνες εκτυλίχθηκαν στο νότιο Ισραήλ, όταν ένα τεράστιο σμήνος από μέλισσες εμφανίστηκε ξαφνικά και κατέκλυσε εμπορικό κέντρο στην πόλη Νετίβοτ, προκαλώντας αναστάτωση και πανικό σε πολίτες και επαγγελματίες της περιοχής.

Οι μέλισσες κάλυψαν μέσα σε λίγα λεπτά μεγάλες επιφάνειες του εμπορικού χώρου, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για τους επισκέπτες. Οι αρχές προχώρησαν άμεσα στη διακοπή λειτουργίας του εμπορικού κέντρου, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανοί τραυματισμοί.

🫣 🐝 In the Israeli city of Netivot, tens of thousands of bees swarmed a shopping center



Operations were paralyzed, and emergency services had to step in to handle the situation. pic.twitter.com/U2afOlZYCZ — NEXTA (@nexta_tv) April 15, 2026

Καταστηματάρχες και πολίτες εγκατέλειψαν το σημείο, ενώ οι δραστηριότητες ανεστάλησαν πλήρως μέχρι να ελεγχθεί η κατάσταση.

🟡 #EnVideo | Decenas de miles de abejas invadieron un centro comercial en Netivot, Israel



🗣️ Las autoridades recomendaron no acercarse a los insectos, que se asentaron en un complejo comercial.



🎥 Cortesía: @kann_news @Itsik_zuarets pic.twitter.com/yY0KMwboEz — Globovisión (@globovision) April 15, 2026

Άμεσα κινητοποιήθηκαν υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, οι οποίες επιχείρησαν να διαχειριστούν το σμήνος και να απομακρύνουν τον κίνδυνο για το κοινό.

Ο δήμος της Νετίβοτ απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους να κρατήσουν αποστάσεις από την περιοχή και να αποφύγουν οποιαδήποτε επαφή με τις μέλισσες, μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση απομάκρυνσής τους.