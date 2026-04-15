Απίστευτες εικόνες εκτυλίχθηκαν στο νότιο Ισραήλ, όταν ένα τεράστιο σμήνος από μέλισσες εμφανίστηκε ξαφνικά και κατέκλυσε εμπορικό κέντρο στην πόλη Νετίβοτ, προκαλώντας αναστάτωση και πανικό σε πολίτες και επαγγελματίες της περιοχής.

Οι μέλισσες κάλυψαν μέσα σε λίγα λεπτά μεγάλες επιφάνειες του εμπορικού χώρου, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για τους επισκέπτες. Οι αρχές προχώρησαν άμεσα στη διακοπή λειτουργίας του εμπορικού κέντρου, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανοί τραυματισμοί.

Καταστηματάρχες και πολίτες εγκατέλειψαν το σημείο, ενώ οι δραστηριότητες ανεστάλησαν πλήρως μέχρι να ελεγχθεί η κατάσταση.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, οι οποίες επιχείρησαν να διαχειριστούν το σμήνος και να απομακρύνουν τον κίνδυνο για το κοινό.

Ο δήμος της Νετίβοτ απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους να κρατήσουν αποστάσεις από την περιοχή και να αποφύγουν οποιαδήποτε επαφή με τις μέλισσες, μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση απομάκρυνσής τους.