Σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο τοποθετήθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης σε συνέντευξή του το βράδυ της Τετάρτης, στρέφοντας τα πυρά του κατά της Ευρωπαίας εισαγγελέως Πόπης Παπανδρέου.

Με αφορμή τις νέες δικογραφίες που αφορούν τον ΟΠΕΠΕΚΕ, ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στις διαρροές γύρω από την υπόθεση, σημειώνοντας: «Διαρροές σε θέματα που επηρεάζουν πολιτική και δημοκρατία απαγορεύονται. Τι θα πει φέρνω δικογραφία σε δόσεις στη Βουλή;»

Παράλληλα, ο Άδωνις Γεωργιάδης άσκησε συνολικότερη κριτική στη λειτουργία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, λέγοντας πως «δεν είναι κανένας σοβαρός θεσμός η ευρωπαϊκή εισαγγελία», ενώ υποστήριξε ότι από την πλευρά της γίνονται πολιτικοί χειρισμοί.

Όπως ανέφερε επίσης «Όταν είδα τη δικογραφία πήρα τον Κυριάκο Μητσοτάκη και είπα ότι εδώ κάτι παίζει, δεν είναι δικογραφία σοβαρή».

Σε πιο προσωπική του εκτίμηση, υποστήριξε ότι «η κυρία Παπανδρέου εκβιάζει για την ανανέωση της θητείας της. Θα δείτε ότι στο τέλος η ίδια θα θέσει τις υποθέσεις στο αρχείο. Αλλιώς είναι άσχετη».