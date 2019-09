Με τι βίντεο αποχαιρετά το ΔΝΤ την Κριστίν Λαγκάρντ

Με ένα ιδιαίτερο βίντεο όπου μιλά η ίδια η Κριστίν Λαγκάρντ για τον ρόλο του ΔΝΤ, το Ταμείο αποχαιρετά τη Γαλλίδα που έγραψε το δικό της κεφάλαιο στην ηγεσία του διεθνή οργανισμού.

«Στο καλό κυρία Λαγκάρντ. Σας ευχαριστούμε για το όραμά σας αυτά τα οκτώ χρόνια. Μαζί ενδυναμώσαμε τη δέσμευση του Ταμείου να υπηρετεί τις 189 χώρες- μέλη του με μυαλό, πορτοφόλι και καρδιά», αναφέρεται στο tweet του Ταμείου.

Από την πλευρά της η κ. Λαγκάρντ σημειώνει ότι το ενδιαφέρον του Ταμείου ήταν πάντα στον άνθρωπο και στην προστασία των πιο ευάλωτων.

Farewell, Madame @Lagarde. We thank you for your vision and leadership of the IMF over the last 8 years. Together, we have strengthened the IMF’s commitment to serve the 189 member countries—with a brain, a wallet and a heart. pic.twitter.com/4R08OHgAuI

