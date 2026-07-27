Ο Ιωάννης Νάνης είναι έμπειρο στέλεχος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού με πολυετή διεθνή πορεία σε ηγετικές θέσεις HR, έχοντας διαχειριστεί σύνθετους οργανισμούς και επιχειρησιακές λειτουργίες σε πολυεθνικά περιβάλλοντα και ιδιαίτερα απαιτητικούς, αυστηρά ρυθμιζόμενους κλάδους. Διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση στρατηγικών ανθρώπινου δυναμικού που υποστηρίζουν τον επιχειρησιακό μετασχηματισμό, την οργανωσιακή ανάπτυξη, τη διαχείριση ταλέντου, την ανάπτυξη ηγεσίας και τη δημιουργία εργασιακής κουλτούρας υψηλής απόδοσης.

Η επαγγελματική του διαδρομή εκτείνεται στους κλάδους των Φαρμάκων, της Αυτοκινητοβιομηχανίας και της Ενέργειας, όπου ανέλαβε καίριους ηγετικούς ρόλους με ευθύνη για τον οργανωσιακό σχεδιασμό, τις εργασιακές σχέσεις, τη διαχείριση αλλαγών και την υποστήριξη επιχειρησιακών μονάδων σε διεθνές επίπεδο.

Πριν ενταχθεί στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος της Holcim, διετέλεσε HR Lead για το Global Manufacturing & Procurement της Kenvue (πρώην Consumer Health της Johnson & Johnson), έχοντας τη συνολική ευθύνη της στρατηγικής Ανθρώπινου Δυναμικού για περισσότερους από 8.000 εργαζομένους (FTEs) σε παραγωγικές μονάδες και λειτουργίες ανά τον κόσμο. Στον ρόλο αυτό συνεργάστηκε στενά με την ανώτατη διοίκηση για την ενίσχυση της οργανωσιακής αποτελεσματικότητας, την ανάπτυξη των ανθρώπων και την υποστήριξη της επιχειρησιακής ανάπτυξης σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον.

Προηγουμένως, είχε διατελέσει HR Lead για το Supply Chain & Manufacturing της περιοχής EMEA, υποστηρίζοντας ένα εκτεταμένο δίκτυο παραγωγικών εγκαταστάσεων και εφοδιαστικής αλυσίδας σε πολλές χώρες. Η πορεία του στην Johnson & Johnson ξεκίνησε από τη θέση του HR Manager για το εργοστάσιο της εταιρείας στη Μάνδρα Αττικής, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε διαδοχικά θέσεις αυξανόμενης ευθύνης, ηγούμενος διασυνοριακών ομάδων και στρατηγικών πρωτοβουλιών HR για την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση οργανωσιακών μετασχηματισμών, στην ανάπτυξη ηγετικών ομάδων, στη διαχείριση εργασιακών σχέσεων και στη διαμόρφωση σύγχρονων πρακτικών Ανθρώπινου Δυναμικού που συμβάλλουν στην επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων και στη βιώσιμη ανάπτυξη των οργανισμών.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και πιστεύει ότι οι άνθρωποι αποτελούν τον σημαντικότερο παράγοντα επιτυχίας κάθε οργανισμού, όταν εργάζονται σε ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης, συνεργασίας και συνεχούς εξέλιξης.

Στην προσωπική του ζωή είναι παντρεμένος και πατέρας δύο κοριτσιών.