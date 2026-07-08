Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου.

Σε αρνητικό έδαφος κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, μετά την αναζωπύρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και την άνοδο των τιμών πετρελαίου.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.514,69 μονάδες σημειώνοντας πτώση 1,07%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 17,86 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 1,08%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,53%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Motor Oil (+0,52%) και των ΕΛΠΕ (+0,18%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-2,67%), της Metlen (-1,58%), της Τιτάν (-1,26%) και της Πειραιώς (-1,25%).

Ανοδικά κινούνται 19 μετοχές, 61 πτωτικά και 11 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: ΣΙΔΜΑ (+4,72%) και Παϊρης (+2,17%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Δάϊος Πλαστικά (-3,15%) και Moda Bango (-2,82%).