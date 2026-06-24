Ένα πακέτο 16 παρεμβάσεων για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας και τη μετάβασή της σε ένα πιο ανθεκτικό παραγωγικό μοντέλο παρουσιάζει η Τράπεζα της Ελλάδος στην Έκθεση για τη Νομισματική Πολιτική που επιδόθηκε χθες από τον διοικητή του κεντρικού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος της χώρας, Γιάννη Στουρνάρα, στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Η κεντρική τράπεζα περιγράφει μια οικονομία που εξακολουθεί να αναπτύσσεται με ρυθμούς υψηλότερους από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, αλλά ταυτόχρονα βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές προκλήσεις. Ανάμεσά τους συγκαταλέγεται η διεθνής αβεβαιότητα, οι γεωπολιτικές εντάσεις στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή και σε άλλες γωνιές του πλανήτη, το υψηλό κόστος ενέργειας, το δημογραφικό, το στεγαστικό πρόβλημα, αλλά και το επίμονα υψηλό έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΤτΕ, η ελληνική οικονομία αναμένεται να κινηθεί με ρυθμό ανάπτυξης 1,9% το 2026 και το 2027, ενώ για το 2028 εκτιμάται μικρή επιτάχυνση στο 2%. Η πορεία αυτή, σύμφωνα με την Έκθεση, θα στηριχθεί κυρίως στην ιδιωτική κατανάλωση, στις επενδύσεις και στις εξαγωγές.

Την ίδια ώρα, ο πληθωρισμός παραμένει ένας κρίσιμος παράγοντας αφού μετά την άνοδο στο 4,9% τον Μάιο, που αποδίδεται στις αναταράξεις από τον πόλεμο στο Ιράν και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, η Τράπεζα της Ελλάδος προβλέπει ότι ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο 3,8% για το 2026. Στη συνέχεια αναμένεται αποκλιμάκωση στο 2,6% το 2027 και στο 2,3% το 2028, εφόσον υποχωρήσουν οι πιέσεις στις διεθνείς τιμές ενέργειας και τροφίμων.

Το ευνοϊκό σενάριο με αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Η Έκθεση περιλαμβάνει και ένα εναλλακτικό, πιο θετικό σενάριο, το οποίο συνδέεται με την πρόσφατη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Αν η συμφωνία αυτή οδηγήσει πράγματι σε πλήρη τερματισμό των εχθροπραξιών και σε ταχύτερη πτώση των τιμών σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, οι προοπτικές για την ελληνική οικονομία βελτιώνονται. Σε αυτή την περίπτωση, η ανάπτυξη θα μπορούσε να φθάσει στο 2% το 2026 και στο 2,1% τόσο το 2027 όσο και το 2028. Παράλληλα, ο πληθωρισμός θα υποχωρούσε ταχύτερα, στο 3,7% το 2026, στο 2,5% το 2027 και στο 2,2% το 2028.

Οι παρεμβάσεις που προτείνει η Τράπεζα της Ελλάδος

Η ΤτΕ επισημαίνει ότι για να διατηρηθεί η αναπτυξιακή δυναμική και να αντιμετωπιστούν οι διαρθρωτικές αδυναμίες της χώρας απαιτείται συνεκτικό σχέδιο πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό προτείνει 16 βασικούς άξονες δράσης.