Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), στο οποίο για πρώτη φορά θα είναι συγκεντρωμένες όλες οι πληροφορίες που αφορούν την ακίνητη περιουσία στη χώρα.

Περισσότεροι από 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες θα κληθούν να περάσουν εκ νέου από τη διαδικασία ελέγχου των ακινήτων τους και να διορθώσουν τυχόν διαφορές αλλά κυρίως τη χρήση κάθε ακινήτου.

Το νέο ψηφιακό μητρώο αντλεί δεδομένα από την ΑΑΔΕ, το Εθνικό Κτηματολόγιο και τον ΔΕΔΔΗΕ, δημιουργώντας έναν πλήρη ηλεκτρονικό φάκελο για κάθε ακίνητο. Κατοικίες, οικόπεδα, αγροτεμάχια, μισθωμένα ή κενά ακίνητα, ηλεκτροδοτούμενα ή μη, θα καταγράφονται με ενιαίο τρόπο, επιτρέποντας διασταυρώσεις που μέχρι σήμερα ήταν αδύνατες.

Μετά την ολοκλήρωση των δοκιμών της πλατφόρμας, οι ιδιοκτήτες θα λάβουν ειδοποίηση από την ΑΑΔΕ προκειμένου να εισέλθουν στο σύστημα, να ελέγξουν τα προσυμπληρωμένα στοιχεία και να προχωρήσουν σε διορθώσεις ή συμπληρώσεις όπου απαιτείται.

Κεντρικό ρόλο στο νέο σύστημα θα έχει η σύνδεση του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) με τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ). Με τον τρόπο αυτό κάθε ακίνητο θα αποκτήσει μία μοναδική ηλεκτρονική ταυτότητα, κοινή για όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου.

Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να δηλώσουν την πραγματική χρήση κάθε ακινήτου, δηλαδή εάν πρόκειται για κύρια κατοικία, εάν παραμένει κενό, εάν μισθώνεται ή εάν έχει παραχωρηθεί δωρεάν. Για τις μισθωμένες κατοικίες θα απαιτείται επιπλέον η καταχώριση στοιχείων του ενοικιαστή, του ύψους του ενοικίου αλλά και του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο καταβάλλεται το μίσθωμα. Στις βραχυχρόνιες μισθώσεις θα δηλώνεται και η πλατφόρμα μέσω της οποίας διατίθεται το ακίνητο.

Στο στόχαστρο οι αγροτικές εκτάσεις

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στους ελέγχους των αγροτεμαχίων. Η διασύνδεση των βάσεων δεδομένων με δορυφορικά συστήματα απεικόνισης θα επιτρέπει στην ΑΑΔΕ να ελέγχει με μεγαλύτερη ακρίβεια τη θέση και την πραγματική έκταση των δηλωμένων εκτάσεων. Ήδη περίπου 20.000 ΑΦΜ βρίσκονται υπό έλεγχο για πιθανές αποκλίσεις μεταξύ των στοιχείων που έχουν δηλωθεί στο Ε9 και των εκτάσεων που εμφανίζονται στις αιτήσεις επιδοτήσεων προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν και περιπτώσεις τεχνητής διόγκωσης στρεμμάτων με στόχο την είσπραξη αυξημένων ενισχύσεων.

Ανοιχτό το μέτωπο των αναδρομικών φόρων

Το μεγάλο ερώτημα για χιλιάδες ιδιοκτήτες αφορά τις πιθανές φορολογικές επιβαρύνσεις που μπορεί να προκύψουν από τις διορθώσεις στοιχείων. Ειδικότερα, αναμένεται να αποσαφηνιστεί εάν η αποκάλυψη μεγαλύτερων εμβαδών ή άλλων αποκλίσεων θα οδηγήσει σε αναδρομική επιβολή φόρων.

Οι εκπρόσωποι των ιδιοκτητών ζητούν να δοθεί η δυνατότητα διόρθωσης λαθών χωρίς οικονομικές κυρώσεις, υποστηρίζοντας ότι διαφορετικά πολλοί φορολογούμενοι θα αποθαρρυνθούν από το να προχωρήσουν σε διορθώσεις.

Παράλληλα, το ΜΙΔΑ αναμένεται να αποτελέσει βασικό εργαλείο για τους ηλεκτρονικούς ελέγχους που σχετίζονται με επιδόματα και φοροαπαλλαγές. Ουσιαστικά, το νέο μητρώο δεν περιορίζεται στην καταγραφή της ακίνητης περιουσίας. Δημιουργεί έναν μόνιμο μηχανισμό παρακολούθησης κάθε μεταβολής που αφορά τα ακίνητα, με στόχο τη συνεχή ενημέρωση των στοιχείων και τον περιορισμό των περιθωρίων απόκρυψης περιουσιακών δεδομένων.