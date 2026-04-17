Ο συνιδρυτής της Netflix, Ριντ Χέιστινγκς, που συνέβαλε καθοριστικά στο να μετατραπεί από υπηρεσία ενοικίασης DVD σε κολοσσό του streaming παγκοσμίως, αποχωρεί οριστικά από την εταιρεία.

Ο Χέιστινγκς δεν θα διεκδικήσει επανεκλογή στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας και θα αποχωρήσει από τη Netflix τον Ιούνιο του 2026, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία την Πέμπτη, στο πλαίσιο της δημοσιοποίησης των οικονομικών αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα επικεντρωθεί πλέον στη φιλανθρωπία και σε άλλες δραστηριότητες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται δωρεά 1,1 δισ. δολαρίων στο «Silicon Valley Community Foundation», καθώς και η συμβολή του στην ίδρυση της πρωτοβουλίας «Hastings Initiative for AI and Humanity» στο «Bowdoin College».

Ο Χέιστινγκς έχει επίσης συμμετάσχει ενεργά στην ανάπτυξη του χιονοδρομικού θέρετρου «Powder Mountain» στη Γιούτα. Η περιουσία του εκτιμάται από το Forbes στα 5,8 δισ. δολάρια.

Σε επιστολή προς τους μετόχους, η Netflix ανέφερε ότι «ο Ριντ έχτισε μια κουλτούρα καινοτομίας, ακεραιότητας και υψηλής απόδοσης που καθορίζει αυτό που είμαστε σήμερα», προσθέτοντας ότι το όραμα και η ηγεσία του διαμόρφωσαν τον τρόπο με τον οποίο ψυχαγωγείται ο κόσμος.

Από την πλευρά του, ο ίδιος ο Χέιστινγκς σημείωσε: «Η πραγματική μου συμβολή στη Netflix δεν ήταν μία μεμονωμένη απόφαση, αλλά η έμφαση στην ικανοποίηση των συνδρομητών και η δημιουργία μιας εταιρικής κουλτούρας που θα μπορούσε να συνεχιστεί και να εξελιχθεί στο μέλλον».

Οι διάδοχοί του, συνδιευθύνοντες σύμβουλοι, Γκρεγκ Πίτερς και Τεντ Σαράντος, τον ευχαρίστησαν δημόσια, κάνοντας λόγο για την καθοριστική του επιρροή στην πορεία της εταιρείας και στη διαμόρφωση των αξιών της.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η μετοχή της Netflix υποχώρησε άνω του 9% στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, καθώς οι προβλέψεις για το δεύτερο τρίμηνο απογοήτευσαν μέρος της αγοράς, σύμφωνα με το Businessinsider.