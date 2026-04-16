Ανεβάζει ταχύτητες ο φοροελεγκτικός μηχανισμός βάζοντας στο στόχαστρο τόσο τα e-shops όσο και τις μικρές επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό καθεστώς απαλλαγής από ΦΠΑ. Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, δημιουργείται νέα Υποδιεύθυνση στο ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, με βασική αποστολή τον έλεγχο των διασυνοριακών συναλλαγών και την επιτήρηση των ειδικών φορολογικών καθεστώτων.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο ενίσχυσης της φορολογικής συμμόρφωσης, με αιχμή τις ηλεκτρονικές πωλήσεις εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίκεντρο βρίσκονται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ενδοκοινοτικές συναλλαγές, αλλά και όσες αξιοποιούν το καθεστώς απαλλαγής ΦΠΑ λόγω χαμηλού τζίρου. Οι έλεγχοι θα επικεντρωθούν στη διασταύρωση στοιχείων, στον έλεγχο των ορίων κύκλου εργασιών και στη νομιμότητα ένταξης ή παραμονής στο ειδικό καθεστώς, ώστε να περιοριστούν φαινόμενα καταχρήσεων.

Η νέα υποδιεύθυνση συγκεντρώνει αρμοδιότητες που μέχρι σήμερα ήταν κατακερματισμένες, από τη διαχείριση του φορολογικού μητρώου έως την παρακολούθηση των ειδικών καθεστώτων ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο, όπως τα OSS και IOSS. Παράλληλα, ενισχύεται ο ρόλος του ΚΕΦΟΔΕ στην επεξεργασία δηλώσεων, στις διασταυρώσεις δεδομένων με άλλα κράτη-μέλη, αλλά και στην επιβολή φόρων και προστίμων.

Η αναδιοργάνωση του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες:

Η Υποδιεύθυνση Μητρώου, Απεικόνισης Συναλλαγών και Ειδικών Καθεστώτων ΦΠΑ Ηλεκτρονικού Εμπορίου – Μικρών Επιχειρήσεων, η οποία αναλαμβάνει την εποπτεία του φορολογικού μητρώου, την τήρηση βιβλίων και την παρακολούθηση της δραστηριότητας των e-shops, με ιδιαίτερη έμφαση στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Στην «καρδιά» της λειτουργίας της νέας μονάδας βρίσκονται τα Τμήματα Μητρώου Φυσικών και Νομικών Προσώπων, τα οποία αποτελούν την πύλη εισόδου κάθε φορολογούμενου στο σύστημα. Εδώ διεκπεραιώνονται βασικές διαδικασίες, όπως η απόδοση και ενεργοποίηση ΑΦΜ, η έναρξη και διακοπή δραστηριότητας, καθώς και η μεταβολή στοιχείων. Παράλληλα, τα τμήματα αυτά διαχειρίζονται αιτήματα πολιτών και επιχειρήσεων, εκδίδουν βεβαιώσεις και επιβάλλουν πρόστιμα σε περιπτώσεις παραβάσεων, συμβάλλοντας στη διατήρηση ενός αξιόπιστου και ενημερωμένου φορολογικού μητρώου. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα ειδικά καθεστώτα ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα οποία αποτελούν πλέον βασικό εργαλείο για τη διασυνοριακή δραστηριότητα επιχειρήσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αρμόδια υπηρεσία αναλαμβάνει την εγγραφή επιχειρήσεων στα καθεστώτα OSS και IOSS, τη διαχείριση δηλώσεων ΦΠΑ, την είσπραξη και κατανομή φόρων μεταξύ κρατών-μελών, καθώς και την ανταλλαγή πληροφοριών με τις φορολογικές αρχές της Ε.Ε. Παράλληλα, το Τμήμα Ειδικού Καθεστώτος Μικρών Επιχειρήσεων διαχειρίζεται την ένταξη και παρακολούθηση επιχειρήσεων που επωφελούνται από απαλλαγές ΦΠΑ λόγω χαμηλού κύκλου εργασιών. Με ελέγχους στα ενωσιακά και εθνικά όρια και την επεξεργασία τριμηνιαίων αναφορών, εξασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή των ευνοϊκών διατάξεων, στηρίζοντας τη μικρή επιχειρηματικότητα.

Η Υποδιεύθυνση Έμμεσης Φορολογίας, που επικεντρώνεται στον έλεγχο δηλώσεων ΦΠΑ, στην επιβολή φόρων και προστίμων και στη διαχείριση αιτημάτων των φορολογουμένων, αξιοποιώντας πλέον σε μεγάλο βαθμό ψηφιακά εργαλεία.

Η Υποδιεύθυνση Άμεσης Φορολογίας, αρμόδια για τον φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, καθώς και για ειδικά φορολογικά καθεστώτα. Μέσω εργαλείων ανάλυσης κινδύνου, η ΑΑΔΕ ενισχύει τις διασταυρώσεις στοιχείων, ενώ δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε περιπτώσεις μεταφοράς φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα.

Το οργανωτικό σχήμα συμπληρώνεται από μονάδες νομικής και διοικητικής υποστήριξης, καθώς και εξειδικευμένα γραφεία εξυπηρέτησης, με στόχο την ταχύτερη διεκπεραίωση υποθέσεων και τη βελτίωση της καθημερινότητας των φορολογουμένων.