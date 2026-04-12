Η εικόνα των αμοιβών στην ελληνική οικονομία για το 2025 καταγράφει μια συγκρατημένη βελτίωση, με τις αυξήσεις να κινούνται σε χαμηλά επίπεδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, οι πραγματικές αποδοχές ενισχύθηκαν οριακά, κυρίως λόγω της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών.

Ειδικότερα, η αύξηση των αμοιβών σε πραγματικούς όρους διαμορφώθηκε κοντά στο 1,53%, με την ενίσχυση αυτή να συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τη μείωση των κρατήσεων από την 1η Ιανουαρίου 2025, καθώς και με τις ελαφρύνσεις στις υπερωρίες και την υπερεργασία. Η εξέλιξη αυτή συνέβαλε σε μια μικρή ενίσχυση των καθαρών αποδοχών, χωρίς ωστόσο να μεταβάλλει σημαντικά τη συνολική εικόνα. Η έκθεση επισημαίνει ότι το 2025 καταγράφηκε επιβράδυνση στην αύξηση τόσο των συνολικών αμοιβών όσο και των αποδοχών ανά εργαζόμενο, σε ονομαστικούς όρους. Παρότι οι μισθοί συνέχισαν να αυξάνονται, ο ρυθμός ήταν πιο ήπιος σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι κατά κεφαλήν μικτές μηνιαίες αποδοχές για το σύνολο των εργαζομένων αυξήθηκαν κατά 1,53%, ενώ για όσους εργάζονται με πλήρη απασχόληση η αύξηση ήταν υψηλότερη, φτάνοντας το 2,57%. Τα ποσοστά αυτά αποτυπώνουν μια σταδιακή βελτίωση, αν και με συγκρατημένο ρυθμό.

Ο ιδιωτικός τομέας

Στον ιδιωτικό τομέα, η εικόνα των συλλογικών συμβάσεων δείχνει ότι η κινητικότητα συνεχίστηκε και το 2025. Κατά το διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου υπογράφηκαν 208 νέες επιχειρησιακές συμβάσεις, που καλύπτουν περισσότερους από 130.000 εργαζόμενους. Από αυτές, περίπου 80 περιλαμβάνουν μισθολογικές αυξήσεις, ενώ οι υπόλοιπες επικεντρώνονται σε άλλες ρυθμίσεις.

Παράλληλα, οι δαπάνες για αμοιβές ακολούθησαν ανοδική πορεία, με διαφοροποιήσεις μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Στον επιχειρηματικό τομέα, η αύξηση ήταν εντονότερη, φτάνοντας το 8,8% σε ετήσια βάση για το εννεάμηνο του 2025, ενώ στη γενική κυβέρνηση η αύξηση κινήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα, μεταξύ 2,2% και 3,5% ανάλογα με την περίοδο αναφοράς.

Στο Δημόσιο, από την 1η Απριλίου 2025 εφαρμόστηκε νέο σύστημα καθορισμού των κατώτατων αποδοχών, το οποίο οδήγησε σε αύξηση της τάξης του 6% για τους δημοσίους υπαλλήλους. Παράλληλα, για το 2026 αποφασίστηκε νέα αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 4,55%, με το επίπεδό του να διαμορφώνεται στα 920 ευρώ μικτά.

Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις

Σημαντική εξέλιξη αποτελεί και η προσπάθεια ενίσχυσης των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Στα τέλη του 2025 συμφωνήθηκε η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας και των κοινωνικών εταίρων, η οποία συνοδεύεται από συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για την περίοδο 2026-2030 και νέο θεσμικό πλαίσιο. Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση του ρόλου των συλλογικών συμβάσεων στην αγορά εργασίας και στη διαμόρφωση ενός πιο σταθερού πλαισίου για τις αμοιβές τα επόμενα χρόνια.

Συνολικά, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι αποδοχές κινούνται σε ανοδική κατεύθυνση, αλλά με ήπιους ρυθμούς. Η βελτίωση είναι υπαρκτή, ωστόσο παραμένει σταδιακή, με τις παρεμβάσεις να στοχεύουν κυρίως στη στήριξη των καθαρών εισοδημάτων και στη διαμόρφωση συνθηκών για πιο ισχυρή ενίσχυση στο μέλλον.