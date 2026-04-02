Με υψηλό συμβολισμό και σαφές μήνυμα εμπιστοσύνης προς την ελληνική αγορά, η Allwyn βρέθηκε σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με αφορμή την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της. Το καμπανάκι της τελετής έναρξης της συνεδρίασης χτύπησε ο Ιδρυτής και Πρόεδρος της Allwyn, Κάρελ Κόμαρεκ, σε μια κίνηση που αποτύπωσε τη σημασία της ημέρας για την εταιρεία, τους μετόχους, τους εργαζόμενους και την εγχώρια κεφαλαιαγορά.

Η εξέλιξη έρχεται μετά την ολοκλήρωση της συνένωσης Allwyn – ΟΠΑΠ, με την οποία δημιουργείται ο δεύτερος μεγαλύτερος εισηγμένος όμιλος λοταριών και τυχερών παιχνιδιών διεθνώς.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Κάρελ Κόμαρεκ χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ιδιαίτερα σημαντική για την Allwyn, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια εξέλιξη που επισφραγίζει μια διαδρομή η οποία ξεκίνησε το 2013, όταν ο όμιλος επένδυσε στον ΟΠΑΠ, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για την ελληνική οικονομία. Όπως σημείωσε, ο όμιλος πίστεψε στις προοπτικές της εταιρείας και της χώρας, με τη σημερινή ημέρα να αποτελεί την επιβεβαίωση εκείνης της στρατηγικής επιλογής.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά: «Η Allwyn είναι μια διαφοροποιημένη και ηγετική εταιρεία σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι εταιρεία με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, αποδεδειγμένο ιστορικό επιτυχιών, σαφή στρατηγική για το μέλλον και δέσμευση για τη διαμόρφωση του μέλλοντος του κλάδου των λοταριών και της διασκέδασης μέσω τυχερών παιχνιδιών. Είναι μια εταιρεία που αποδεικνύει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη, οι συναρπαστικές προτάσεις προς τους πελάτες και η βαθιά δέσμευση για υπευθυνότητα μπορούν να συμβαδίζουν. Σήμερα, ανοίγουμε ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της Allwyn – ένα κεφάλαιο γεμάτο αυτοπεποίθηση, ορμή και απεριόριστες δυνατότητες».

Παράλληλα, ευχαρίστησε τους μετόχους, τους συνεργάτες και όλους όσοι συνέβαλαν στην ολοκλήρωση της συνένωσης και στη σημερινή εξέλιξη, επισημαίνοντας ότι η Allwyn έχει εξελιχθεί σε έναν διεθνή όμιλο με παρουσία σε νέες αγορές και δραστηριότητες. Η σημερινή εικόνα, όπως ανέφερε, αποτυπώνει όχι μόνο την επιχειρηματική πρόοδο της εταιρείας, αλλά και τη διαχρονική εμπιστοσύνη στις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Γιάννος Κοντόπουλος, ανέφερε: «Πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο για την παγκόσμια αγορά τυχερών παιχνιδιών, καθώς δημιουργείται ένας διεθνής Όμιλος εισηγμένος στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η νέα ενιαία Allwyn καθίσταται ο δεύτερος μεγαλύτερος εισηγμένος όμιλος λοταριών και τυχερών παιγνίων παγκοσμίως, με συνολική κεφαλαιοποίηση που ανέρχεται σε περίπου €11 δισ. ο Όμιλος KKCG κατέχει περίπου το 79%, ενώ το free float διαμορφώνεται σε 21%.

Συνολικά όμως, η διαδρομή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών αποτελεί μία από τις πλέον εμβληματικές στην ιστορία της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. εισήχθη στην Κύρια Αγορά στις 25 Απριλίου 2001 και έκτοτε αποτελεί σταθερό «βαρόμετρο» για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά και την οικονομία. Στη νέα εποχή που ανοίγεται σήμερα, η Allwyn δεν αποτελεί πλέον μια τοπική δύναμη, αλλά τον πυρήνα ενός παγκόσμιου ηγέτη στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών που είναι εισηγμένος στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Με τον τρόπο αυτό, ενισχύεται περαιτέρω το κύρος και η εξωστρέφεια του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε μια περίοδο σημαντικών εξελίξεων για την ελληνική κεφαλαιαγορά, με κυριότερα αυτή της περαιτέρω ενσωμάτωσής της στο ευρωπαϊκό χρηματιστηριακό οικοσύστημα μέσω της Euronext».

Στο ίδιο πλαίσιο, η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λαζαράκου τόνισε: «Η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της Allwyn στο Χρηματιστήριο Αθηνών στέλνει ένα καθαρό μήνυμα προς την αγορά: η ελληνική κεφαλαιαγορά διαθέτει την ωριμότητα, την αξιοπιστία και την εξωστρέφεια να υποστηρίζει σύνθετες συναλλαγές και εταιρικές κινήσεις με διεθνές αποτύπωμα. Σε μια ιδιαίτερα συμβολική συγκυρία, στον απόηχο και της ανακοίνωσης της MSCI για την επαναταξινόμηση της ελληνικής αγοράς στις ανεπτυγμένες αγορές από τον Μάιο του 2027, η σημερινή εξέλιξη αποτυπώνει τη νέα δυναμική για την Ελλάδα και ενισχύει περαιτέρω την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών προς την χώρα μας».