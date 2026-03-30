Η εικόνα που διαμορφώνεται γύρω από τα αποθέματα χρυσού της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας (TCMB) είναι αποκαλυπτική για το μέγεθος της πίεσης που δέχεται η τουρκική οικονομία. Δεν πρόκειται, τουλάχιστον προς το παρόν, για μια στρατηγική συνολικής εκποίησης του χρυσού της χώρας. Πρόκειται, όμως, για κάτι εξίσου πολιτικά και οικονομικά βαρύ: για την ενεργοποίηση του χρυσού ως άμεσου εργαλείου άμυνας της λίρας, σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής και νομισματικής αστάθειας.

Τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Reuters δείχνουν ότι τα χρυσά αποθέματα της τουρκικής κεντρικής τράπεζας κατέγραψαν την εντονότερη εβδομαδιαία πτώση των τελευταίων επτά ετών. Η συνολική μείωση έφτασε σχεδόν τους 50 τόνους, με τραπεζικές εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για περίπου 22 τόνους που πουλήθηκαν και για άλλους 31 τόνους που χρησιμοποιήθηκαν σε πράξεις swap λίρας και ξένου συναλλάγματος. Η εξέλιξη αυτή δεν μπορεί να διαβαστεί ως μια απλή τεχνική διαχείριση αποθεμάτων. Δείχνει ότι η Άγκυρα χρειάστηκε να αντλήσει γρήγορα αξία από το πιο ασφαλές περιουσιακό στοιχείο που διαθέτει για να περιορίσει τους κραδασμούς στην ισοτιμία και στη ρευστότητα.

Εδώ βρίσκεται και η ουσία. Η Τουρκία είχε επενδύσει επί χρόνια στη συσσώρευση χρυσού ως ασπίδα απέναντι στις εξωτερικές κρίσεις και ως σύμβολο νομισματικής αντοχής. Τώρα, όμως, φαίνεται ότι αυτό το στρατηγικό απόθεμα παύει να λειτουργεί μόνο ως «μαξιλάρι» και μετατρέπεται σε ενεργό πολεμοφόδιο για τη σταθεροποίηση της λίρας. Το Bloomberg είχε ήδη αποκαλύψει ότι η κεντρική τράπεζα εξέταζε τη χρήση των περίπου 135 δισ. δολαρίων σε χρυσά αποθέματα μέσω swap χρυσού έναντι ξένου συναλλάγματος στο Λονδίνο. Με άλλα λόγια, ο χρυσός δεν μένει στο θησαυροφυλάκιο ως παθητική εγγύηση, αλλά μπαίνει στην αγορά για να παραχθεί άμεση νομισματική ισχύς.

Αυτό έχει διπλή ανάγνωση. Από τη μία πλευρά, η τουρκική ηγεσία δείχνει ότι διαθέτει ακόμη εργαλεία και δεν έχει εξαντλήσει τα περιθώρια παρέμβασης. Από την άλλη, το γεγονός ότι αναγκάζεται να κινητοποιήσει ακόμη και τον χρυσό της αποκαλύπτει ότι η πίεση είναι βαθύτερη από μια συνηθισμένη διακύμανση της αγοράς. Δεν είναι τυχαίο ότι, σύμφωνα με το Reuters, η Άγκυρα προσπαθεί τώρα να καθησυχάσει επενδυτές στο Λονδίνο, προβάλλοντας συνέχεια πολιτικής, στόχο αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού και ανθεκτικότητα, ενώ στο παρασκήνιο έχουν ήδη γίνει πωλήσεις χρυσού, παύση στις μειώσεις επιτοκίων και αυστηρότερη νομισματική στάση.

Η κρίσιμη διαπίστωση είναι πως η Τουρκία δεν «ξεπουλά» τον χρυσό της με την απλοϊκή έννοια του όρου. Τον χρησιμοποιεί, όμως, επειδή χρειάζεται άμεσα αναχώματα. Και όταν μια χώρα αναγκάζεται να μετατρέψει το στρατηγικό της απόθεμα σε εργαλείο καθημερινής άμυνας, αυτό σημαίνει ότι η μάχη για τη σταθερότητα έχει ήδη περάσει σε πιο επικίνδυνη φάση.