Σε προχωρημένες διερευνητικές επαφές για τη συνένωση των δραστηριοτήτων τους βρίσκονται η γαλλική εταιρεία ποτών Περνό Ρικάρ και η αμερικανική εταιρεία Μπράουν-Φόρμαν, ιδιοκτήτρια του ουίσκι Τζακ Ντάνιελς, σε μια κίνηση που θα μπορούσε να οδηγήσει στη δημιουργία ενός ισχυρού διατλαντικού ομίλου premium αλκοολούχων ποτών.

Σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει την κατάσταση, οι συνομιλίες μεταξύ της εισηγμένης στο Παρίσι Περνό Ρικάρ, της οποίας τα εμπορικά σήματα περιλαμβάνουν το ουίσκι Τζέιμσον, και της Μπράουν-Φόρμαν βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο, χωρίς να υπάρχει καμία εγγύηση για θετική κατάληξη. Οι δύο εταιρείες επιβεβαίωσαν ότι βρίσκονται σε συζητήσεις μέσω ανακοινώσεων που εξέδωσαν αργά το βράδυ της Πέμπτης.

Οι μετοχές τόσο της Μπράουν-Φόρμαν, που διαθέτει επίσης τα μπέρμπον Γούντφορντ Ριζέρβ και την τεκίλα Ελ Χιμαντόρ, όσο και της Περνό Ρικάρ έχουν υποχωρήσει με διψήφια ποσοστά τους τελευταίους 12 μήνες. Ο κλάδος των αλκοολούχων ποτών αντιμετωπίζει μειωμένη ζήτηση στην Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς πολλά νοικοκυριά με περιορισμένα οικονομικά στρέφονται σε φθηνότερες επιλογές αντί για premium ποτά, ενώ ταυτόχρονα πλήττεται από εμπορικές αναταράξεις λόγω γεωπολιτικών εντάσεων, χαμηλότερη κατανάλωση αλκοόλ και μειωμένη εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

Η μετοχή της Περνό Ρικάρ έχει καταγράψει πτώση 21% τον τελευταίο χρόνο, διαμορφώνοντας την κεφαλαιοποίησή της στα 15,24 δισ. ευρώ. Την ίδια περίοδο, η μετοχή της Μπράουν-Φόρμαν έχει υποχωρήσει κατά 25%, με την αγοραία αξία της να ανέρχεται στα 11,88 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τους Financial Times.

Η Περνό Ρικάρ, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες ποτών στην Ευρώπη, τα τελευταία χρόνια έχει προχωρήσει στην πώληση δραστηριοτήτων στον τομέα του κρασιού, εστιάζοντας περισσότερο σε ισχυρότερα αλκοολούχα προϊόντα όπως το Τζέιμσον, οι βότκες Αμπσολούτ και Μπελβεντέρε, το χαρτοφυλάκιο σαμπάνιας της, καθώς και σε μια μικρή αλλά αναπτυσσόμενη σειρά μη αλκοολούχων ποτών. Το κονιάκ Μαρτέλ έχει πληγεί ιδιαίτερα από τη σημαντική πτώση της ζήτησης για μπράντι, ιδίως από την Κίνα.

Τον περασμένο Ιούνιο, η Περνό Ρικάρ ενημέρωσε τους εργαζομένους της ότι σχεδιάζει αναδιοργάνωση των δραστηριοτήτων της με στόχο τη μείωση του κόστους και, σε βάθος χρόνου, του προσωπικού, εν μέσω της πιεσμένης παγκόσμιας αγοράς αλκοόλ.

Η Μπράουν-Φόρμαν ελέγχεται μέσω μετοχών με δικαίωμα ψήφου από απογόνους πέμπτης γενιάς του Τζορτζ Γκάρβιν Μπράουν, ο οποίος ίδρυσε την εταιρεία το 1870. Η εταιρεία με έδρα το Κεντάκι ανέφερε ότι μια πιθανή συνένωση θα δημιουργούσε «έναν παγκόσμιο ηγέτη στα οινοπνευματώδη ποτά με αυξημένη κλίμακα, ισχυρό χαρτοφυλάκιο εμπορικών σημάτων και ισορροπημένη γεωγραφική παρουσία, βασισμένο σε δύο εμβληματικές οικογένειες».

Η Περνό Ρικάρ δημιουργήθηκε μέσω συγχώνευσης το 1975 και η οικογένεια που τη ίδρυσε εξακολουθεί να συμμετέχει ως μέτοχος και στη διοίκηση του ομίλου. Διευθύνων σύμβουλος είναι ο Αλεξάντρ Ρικάρ. Οι ρίζες της εταιρείας φτάνουν στις αρχές του 19ου αιώνα, όταν παρασκευάστηκαν τα πρώτα ποτά περνό παστίς.