Η αγορά των φιστικιών, μια αγορά αξίας 4–5 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως, αλλάζει ραγδαία υπό την πίεση των εξελίξεων στα μεγάλα κέντρα παραγωγής και του γεωπολιτικού περιβάλλοντος που περιβάλλει το Ιράν. Οι τρεις κορυφαίοι παραγωγοί παίζουν καθοριστικό ρόλο στον παγκόσμιο εφοδιασμό, αλλά η ισορροπία δυνάμεων μετατοπίζεται σημαντικά.

Τα φιστίκια (Pistacia vera) καλλιεργούνται κυρίως σε ξηρά, ηλιόλουστα κλίματα και αποτελούν προϊόν υψηλής εμπορικής αξίας, γνωστό σε πολλές αγορές ως «πράσινος χρυσός». Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, οι ΗΠΑ, το Ιράν και η Τουρκία συνεισφέρουν περίπου 87 % της παγκόσμιας παραγωγής φιστικιών, με τις ΗΠΑ να έχουν πλέον την πρωτοκαθεδρία.

Ιστορικά, το Ιράν θεωρείται η κοιτίδα των φιστικιών· η καλλιέργειά τους έχει βαθιές ρίζες αιώνων στην περιοχή, κυρίως στην επαρχία Rafsanjan, όπου συγκαταλέγονται χιλιάδες οικογένειες που εξαρτώνται οικονομικά από την παραγωγή φιστικιών.

Ανταγωνισμός και μεταστροφή της αγοράς

Παραδοσιακά, το Ιράν είχε ισχυρή θέση στην παραγωγή και τις εξαγωγές φιστικιών, ανταγωνιζόμενο καρπός-καρπό με τις ΗΠΑ και την Τουρκία. Όμως τα τελευταία χρόνια, παράγοντες όπως οι κυρώσεις, τα εσωτερικά προβλήματα παραγωγής, η κρίση «empty shell» (υψηλό ποσοστό κελυφών χωρίς πυρήνα) και η αποσταθεροποίηση των εξαγωγών έχουν επηρεάσει σημαντικά τη θέση του Ιράν στην αγορά.

Συγκεκριμένα, προβλέψεις δείχνουν ότι η παραγωγή του Ιράν στο καλλιεργητικό έτος 2025 αναμένεται να είναι χαμηλότερη, περίπου 225.000 τόνους, σε σύγκριση με περίπου 712.000 τόνους στις ΗΠΑ και 135.000 τόνους στην Τουρκία.

Αναλυτές της αγοράς σημειώνουν επίσης ότι το Ιράν έχει περιέλθει σε φάση όπου η παραγωγή και η ικανότητα εξαγωγής φιστικιών, παρά την υψηλή ποιότητα του προϊόντος, δοκιμάζονται από τις δυσκολίες στην πρόσβαση σε διεθνείς αγορές και τις μεταφορικές προκλήσεις που ενισχύονται από πολιτικά εμπόδια.

Η Άνοδος των ΗΠΑ και της Τουρκίας

Το παγκόσμιο εμπόριο φιστικιών, μια αγορά που ξεπερνά τα 5 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, βιώνει μια σημαντική μετατόπιση δυνάμεων, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Τουρκία να καθίστανται ολοένα και πιο ισχυροί παίκτες σε βάρος του παραδοσιακού πρωταθλητή, του Ιράν.

Ηγετική θέση των ΗΠΑ στην παραγωγή

Οι ΗΠΑ έχουν επιτύχει μια σαφή υπεροχή στην παραγωγή φιστικιών, παράγοντας περίπου δύο τρίτα της παγκόσμιας παραγωγής σε πρόσφατες περιόδους παραγωγής, με μερίδιο παραγωγής γύρω στο 63 %–67 % ή και περισσότερο, αφήνοντας πίσω το Ιράν και την Τουρκία. Η παραγωγή στις ΗΠΑ αναμένεται και να αυξηθεί περαιτέρω· εκτιμήσεις δείχνουν ότι μπορεί να φθάσει σε ρεκόρ άνω των 700.000 τόνων σε ορισμένα έτη παραγωγής, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της χώρας ως ο κορυφαίος παραγωγός στον κόσμο.

Αυτή η ανοδική πορεία οφείλεται σε διάφορους παράγοντες:

Τεχνολογική υπεροχή και κλίμακα παραγωγής: Η καλλιέργεια στη Καλιφόρνια είναι εξαιρετικά μηχανοποιημένη και αποδοτική, επιτρέποντας την παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων με περιορισμένο κόστος παραγωγής.

Εμπορική πολιτική: Ιστορικά, οι ΗΠΑ έχουν χρησιμοποιήσει δασμούς αντιντάμπινγκ και προστατευτικά μέτρα για να ενισχύσουν τη δική τους παραγωγή και να μειώσουν τον ανταγωνισμό από το Ιράν· για παράδειγμα, στο παρελθόν επιβλήθηκαν δασμοί άνω του 200 % σε ιρανικά φιστίκια για λόγους προστασίας της εγχώριας αγοράς, επιτρέποντας στην αμερικανική βιομηχανία να αναπτυχθεί γρήγορα και σταθερά.

Ρόλος και ανάπτυξη στην Τουρκία

Η Τουρκία, αν και παραμένει τρίτη στη σειρά μετά τις ΗΠΑ και το Ιράν, αποκτά σημαντικό ρόλο στην αγορά φιστικιών με διαφορετικό τρόπο. Εκτός από την παραγωγή καρυδιών της ίδιας, λειτουργεί και ως διεθνής κόμβος εμπορίου και διαμετακομιστικό κέντρο για το προϊόν, ενισχύοντας τη θέση της στις εξαγωγές και στις διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού.

Σε ορισμένα έτη, όπως φαίνεται από στοιχεία στατιστικών, η παραγωγή της Τουρκίας σημειώνει σημαντική αύξηση, ακόμα και υπερδιπλασιασμό συγκριτικά με προηγούμενες χρονιές, και σε κάποιες περιπτώσεις έχει ξεπεράσει ή συγκριθεί με την παραγωγή του Ιράν. Αυτό έχει ενισχύσει τη θέση της χώρας στην παγκόσμια αγορά, ιδίως σε περιόδους που οι συνθήκες παραγωγής σε ΗΠΑ και Ιράν δεν είναι τόσο ευνοϊκές.

Επιπλέον, η Τουρκία διαθέτει και μια ισχυρή εγχώρια αγορά που στηρίζει την παραγωγή, ενώ παράλληλα χρησιμοποιεί την παραγωγική βάση σε περιοχές όπως η Γκαζιαντέπ (Gaziantep) ως κέντρο επεξεργασίας και εξαγωγής φιστικιών, προσδίδοντας επιπλέον προστιθέμενη αξία στο προϊόν και ενισχύοντας τη θέση της στην παγκόσμια αλυσίδα αξίας.

Μετατόπιση και ανταγωνιστική δυναμική

Η παγκόσμια παραγωγή φιστικιών ήταν περίπου 1,4 εκατομμύρια τόνοι σε πρόσφατες στατιστικές, με ΗΠΑ, Τουρκία και Ιράν να συνεισφέρουν περίπου 87 % του συνόλου. Αυτό δείχνει ότι οι δύο πρώτες χώρες έχουν καταφέρει να καταλάβουν μεγάλα μερίδια σε μία αγορά που για πολλές δεκαετίες θεωρείτο κυριαρχούμενη από το Ιράν.

Η αύξηση της παραγωγής στην Αμερική, η ευέλικτη διαχείριση των αποθεμάτων και η διευρυμένη πρόσβαση σε διεθνείς αγορές καθιστούν τις ΗΠΑ πλέον την υπ’ αριθμόν ένα δύναμη στον παγκόσμιο εφοδιασμό φιστικιών. Τα τελευταία στοιχεία και τάσεις δείχνουν ότι η αγορά είναι πιο αποκεντρωμένη και ανταγωνιστική, με την Τουρκία να ενισχύει τη θέση της σε αγορές που κάποτε ήταν παραδοσιακά ιρανικές.

Ταυτόχρονα, η μεταβολή της παραγωγής και των καιρικών συνθηκών σε Ιράν και Τουρκία έχει δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τις ΗΠΑ, που λειτουργούν ως πηγή σταθερότερης παραγωγής και εξαγωγικών ροών σε σημαντικές αγορές πέρα από την εγχώρια, όπως στην Ευρώπη και την Ασία.

Διαταραχές και τάσεις στην παγκόσμια αγορά

Εκτός από τις αλλαγές στη παραγωγή, γεωπολιτικοί παράγοντες επηρεάζουν την πορεία της αγοράς. Η συνεχιζόμενη ένταση με το Ιράν έχει συντελέσει σε καθυστερήσεις στις εξαγωγές, ενώ χώρες όπως οι ΗΠΑ έχουν επεκτείνει την παρουσία τους σε αγορές που ήταν κάποτε παραδοσιακά ιρανικές.

Παράλληλα, η αύξηση της ζήτησης για φιστίκια ως βασικό συστατικό σε προϊόντα όπως γλυκίσματα τύπου Dubai Chocolate και άλλες διεθνείς γεύσεις έχει επηρεάσει την παγκόσμια κατανάλωση και ζήτηση, ενισχύοντας κι άλλο τον ανταγωνισμό μεταξύ των κορυφαίων παραγωγών.

Περισσότερες εκτιμήσεις δείχνουν ότι λόγω των διαταραχών στην παραγωγή σε Ιράν και Τουρκία, καθώς και της ισχυρής παραγωγής στις ΗΠΑ, η συνολική παγκόσμια προσφορά φιστικιών θα μπορούσε να μειωθεί ελαφρά, οδηγώντας σε πιθανές αυξήσεις τιμών το 2026.

Οικονομικές και πολιτικές προεκτάσεις

Η μετατόπιση στην αγορά φιστικιών δεν είναι απλώς ένα θέμα γεωργικής παραγωγής, αλλά έχει οικονομικές και πολιτικές προεκτάσεις. Η ενίσχυση της αμερικανικής και τουρκικής παρουσίας υποδηλώνει μια αλλαγή στο διεθνές εμπόριο, με τις ΗΠΑ ειδικότερα να εκμεταλλεύονται τεχνολογικά πλεονεκτήματα και πολιτικές αγροτικής στήριξης για να εδραιώσουν την κυριαρχία τους.

Αυτό σημαίνει ότι χώρες που βασίζονταν στις εξαγωγές φιστικιών ως σημαντική πηγή εισοδημάτων,όπως το Ιράν, βλέπουν τα μερίδιά τους να μειώνονται, με αντίκτυπο στο εμπορικό τους ισοζύγιο και τη γεωργική τους οικονομία.

Ο «πόλεμος των φιστικιών» αντικατοπτρίζει βαθύτερες αλλαγές στην παγκόσμια γεωργική παραγωγή και πολιτική οικονομία. Καθώς οι ΗΠΑ και η Τουρκία επεκτείνουν την επιρροή τους, το Ιράν καλείται να επανεξετάσει τη στρατηγική του, προκειμένου να διατηρήσει το μερίδιό του στην αγορά φιστικιών, μια αγορά που επηρεάζει τόσο τις διεθνείς προμηθευτικές αλυσίδες όσο και τους καταναλωτές σε πολλές χώρες παγκοσμίως.