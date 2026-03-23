Στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικασία για τον νέο κατώτατο μισθό, με τις αποφάσεις να αναμένεται να «κλειδώσουν» εντός της εβδομάδας και να καθορίζουν τις αποδοχές εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων.

Στο Υπουργικό Συμβούλιο της ερχόμενης Πέμπτης, 26 Μαρτίου, θα παρουσιαστεί η εισήγηση της υπουργού Εργασίας, Νίκης Κεραμέως, για το ύψος του νέου κατώτατου μισθού που θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Απριλίου.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει αύξηση που θα διαμορφώσει τον κατώτατο μισθό στα 920 ευρώ από τα 880 ευρώ που ισχύουν σήμερα, επιβεβαιώνοντας μια πιο συγκρατημένη προσέγγιση σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις.

Η ίδια η υπουργός έχει αφήσει να εννοηθεί ότι η φετινή αύξηση θα κινηθεί σε «συνετά» επίπεδα, σημειώνοντας ότι έχουν ληφθεί υπόψη οι προτάσεις των κοινωνικών εταίρων. Όπως τόνισε, ο κατώτατος μισθός δεν αφορά μόνο το βασικό επίπεδο αποδοχών, αλλά επηρεάζει συνολικά τη μισθολογική δομή.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει τις τριετίες, τα επιδόματα και ευρύτερα τις αποδοχές στον ιδιωτικό τομέα

Και αυτό γιατί η αύξηση συμπαρασύρει τις τριετίες, τα επιδόματα και ευρύτερα τις αποδοχές στον ιδιωτικό τομέα, ενώ έχει άμεσο αντίκτυπο και στο Δημόσιο, καθώς αποτελεί βάση για τον εισαγωγικό μισθό και τα μισθολογικά κλιμάκια.

Το οικονομικό επιτελείο εμφανίζεται να κατεβάζει τον πήχη των αυξήσεων, καθώς το διεθνές περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αυξημένη αβεβαιότητα. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις, ιδίως στη Μέση Ανατολή, αλλά και ο κίνδυνος νέων ανατιμήσεων σε ενέργεια και καύσιμα, επηρεάζουν τις τελικές επιλογές.

Υπό αυτές τις συνθήκες, τα σενάρια για πιο «γενναία» αύξηση, ακόμη και της τάξης των 50 έως 70 ευρώ, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τον κατώτατο μισθό κοντά στα 950 ευρώ, φαίνεται να απομακρύνονται.

Έτσι, η αύξηση εκτιμάται ότι θα κινηθεί κοντά στο 4,5%, δηλαδή περίπου 40 ευρώ, με τον νέο κατώτατο μισθό να διαμορφώνεται στα 920 ευρώ από την 1η Απριλίου 2026. Ο στόχος για τα 950 ευρώ μετατίθεται ουσιαστικά για το 2027.

Η απόφαση επηρεάζει άμεσα περίπου 575.684 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, που αντιστοιχούν σχεδόν στο 23% των μισθωτών, ενώ έχει και έμμεσες επιπτώσεις στο σύνολο της αγοράς εργασίας.

Στον δημόσιο τομέα, η αύξηση του κατώτατου μισθού αναμένεται να οδηγήσει σε αντίστοιχη αναπροσαρμογή του εισαγωγικού μισθού, αλλά και των αποδοχών στα επόμενα μισθολογικά κλιμάκια, επηρεάζοντας χιλιάδες υπαλλήλους.

Στον ιδιωτικό τομέα, οι αυξήσεις μεταφέρονται και στους εργαζόμενους με προϋπηρεσία μέσω των τριετιών. Με βάση το σενάριο των 920 ευρώ, οι εργαζόμενοι με μία τριετία εκτιμάται ότι θα φτάσουν περίπου τα 1.016 ευρώ, με δύο τριετίες τα 1.117 ευρώ και με τρεις τριετίες έως και τα 1.230 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, εξελίξεις καταγράφονται και στο πεδίο των συλλογικών συμβάσεων, καθώς στον κλάδο του επισιτισμού έχει ήδη υπογραφεί νέα σύμβαση, η οποία προβλέπει σημαντικές αυξήσεις στις αποδοχές των εργαζομένων.

Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι μπορεί να λειτουργήσει ως οδηγός για αντίστοιχες κινήσεις και σε άλλους κλάδους της οικονομίας, όπως η βιομηχανία και οι υπηρεσίες.

Ωστόσο, το βασικό ερώτημα που παραμένει είναι κατά πόσο η αύξηση των περίπου 40 ευρώ επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες των νοικοκυριών, σε μια περίοδο όπου το κόστος ζωής εξακολουθεί να ασκεί πιέσεις.

Οι τελικές απαντήσεις αναμένεται να δοθούν με τις επίσημες ανακοινώσεις, οι οποίες θα καθορίσουν τόσο το ύψος της αύξησης όσο και το στίγμα της οικονομικής πολιτικής για το επόμενο διάστημα.