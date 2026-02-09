Με γρήγορους ρυθμούς και με προτεραιότητα σε κρίσιμες υποδομές μεταφορών προχωρούν τα έργα αποκατάστασης στη Θεσσαλία που υλοποιεί ο Όμιλος AKTOR, μετά τις ζημιές που προκάλεσαν οι θεομηνίες «Daniel» και «Elias». Το πακέτο περιλαμβάνει δύο μεγάλα έργα συνολικού προϋπολογισμού 365,6 εκατ. ευρώ, με διπλή στόχευση: την επαναφορά της λειτουργικότητας σε δρόμους και σιδηρόδρομο και τη θωράκιση των υποδομών ώστε να είναι πιο ανθεκτικές απέναντι σε μελλοντικά πλημμυρικά φαινόμενα.

Το έργο του σιδηροδρόμου Λάρισας – Βόλου

Η πρώτη παρέμβαση αφορά την αποκατάσταση της μονής σιδηροδρομικής γραμμής Λάρισας – Βόλου, προϋπολογισμού 181,6 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την εταιρεία, από την εγκατάσταση του εργοταξίου στο Αρμένιο Λάρισας έως σήμερα έχει ήδη ολοκληρωθεί σημαντικό τμήμα εργασιών, ενώ έχουν «κλειδώσει» και οι προμήθειες των σιδηροδρομικών υλικών, ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη παράδοσή τους.

Σε επίπεδο ωρίμανσης, έχει εκπονηθεί το σύνολο των μελετών και μέρος τους βρίσκεται στη διαδικασία έγκρισης. Το αντικείμενο του έργου «σπάει» σε τρία τμήματα: από την έξοδο του Σιδηροδρομικού Σταθμού Λάρισας έως τη Στάση Λατομείου, από τον Σταθμό Λατομείου έως την είσοδο στον Σταθμό Βόλου με νέα όδευση, καθώς και παρεμβάσεις εντός του Σταθμού Βόλου.

Το ζητούμενο δεν είναι μόνο η πλήρης αποκατάσταση της γραμμής, αλλά και η ενίσχυσή της με υλικά και τεχνολογίες νέας γενιάς και τεχνικές καινοτομίες, ώστε να μειωθεί η τρωτότητα του δικτύου απέναντι σε ακραία πλημμυρικά φαινόμενα.

11 δήμοι, 293 σημεία, δεκάδες εργοτάξια

Το δεύτερο έργο αφορά τα κατεπείγοντα οδικά έργα αποκατάστασης βλαβών των υποδομών σε 11 δήμους της Δυτικής Θεσσαλίας (Τεμπών, Τυρνάβου, Ελασσόνας, Αγιάς, Λαρισαίων, Φαρκαδόνας, Κιλελέρ, Παλαμά, Μουζακίου, Τρικκαίων και Καρδίτσας), με προϋπολογισμό 184 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σύνθετο project, καθώς περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε 293 θέσεις επέμβασης στο περιφερειακό οδικό δίκτυο, με την επιχειρησιακή δυσκολία να βρίσκεται στην ανάγκη εγκατάστασης και συντονισμού εργοταξίων σε δεκάδες διάσπαρτα σημεία.

Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί περίπου το 50% των μελετών, ενώ σταδιακά υλοποιείται το φυσικό αντικείμενο. Στο πεδίο έχουν προηγηθεί και «τρέχουν» εργασίες όπως γεωτρήσεις για γεωτεχνικές έρευνες, χωματουργικά, διάνοιξη οδών πρόσβασης, εκσκαφές και διαμορφώσεις πρανών, καθαιρέσεις, κατασκευές τεχνικών έργων, διαμορφώσεις κοιτών ρεμάτων, επενδύσεις με λιθορριπή, νέες οδοστρωσίες και ασφαλτικά.

Η σύμβαση περιλαμβάνει πλήθος εργασιών διαφορετικής κλίμακας, από γέφυρες με άνοιγμα άνω των επτά μέτρων που απαιτούν αντικατάσταση ή επισκευή και προστασία, έως μικρότερα τεχνικά έργα όπως οχετοί και τοίχοι αντιστήριξης, καθώς και αποκατάσταση αστοχιών σε τμήματα του οδικού δικτύου, με πρόβλεψη προστασίας έναντι πιθανής μελλοντικής διάβρωσης.