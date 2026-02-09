Το 2025 έκλεισε με αντιφατικά μηνύματα για την ελληνική εξαγωγική δραστηριότητα. Ενώ οι συνολικές εξαγωγές σημείωσαν οριακή αύξηση τον Δεκέμβριο αλλά μείωση στο σύνολο του έτους, η εικόνα χωρίς τα πετρελαιοειδή αποκαλύπτει μια παραγωγική βάση με αξιόλογη δυναμική.

Όπως επισημαίνει ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ: «Το 2025 ολοκληρώθηκε σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον, με τις γεωπολιτικές εντάσεις, το υψηλό κόστος χρηματοδότησης και τις διαταραχές στις εμπορικές ροές να συνεχίζουν να επηρεάζουν την εξαγωγική δραστηριότητα. Παρά τη μείωση των συνολικών εξαγωγών σε ετήσια βάση, η εικόνα χωρίς τα πετρελαιοειδή αναδεικνύει την ανθεκτικότητα και τη δυναμική της παραγωγικής βάσης, με αύξηση 2% και ισχυρές επιδόσεις σε τρόφιμα, χημικά και βιομηχανικά προϊόντα.

Την ίδια στιγμή, η σημαντική άνοδος των εισαγωγών –ιδίως χωρίς πετρελαιοειδή– υπογραμμίζει αφενός την ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης και αφετέρου την ανάγκη επενδύσεων που θα περιορίσουν τη διαρθρωτική εξάρτηση από το εξωτερικό. Η περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας, η διαφοροποίηση αγορών και η στήριξη των επιχειρήσεων σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας παραμένουν κρίσιμες προϋποθέσεις για μια πιο ισορροπημένη και βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία.»

Δεκέμβριος: Θετικά πρόσημα με επιφυλάξεις

Τον τελευταίο μήνα του έτους, οι εξαγωγές ανήλθαν σε 4,11 δισ. ευρώ, καταγράφοντας οριακή αύξηση 0,7% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2024. Παράλληλα, οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 1,5%, φθάνοντας τα 7,66 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα το εμπορικό έλλειμμα να διευρυνθεί στα 3,55 δισ. ευρώ.

Χωρίς τα πετρελαιοειδή, η εικόνα διαφοροποιείται σημαντικά. Οι εισαγωγές εκτινάχθηκαν κατά 8,8%, φθάνοντας τα 6,39 δισ. ευρώ, γεγονός που υποδηλώνει ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης αλλά και επενδυτικής δραστηριότητας. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου χωρίς πετρελαιοειδή επιδεινώθηκε κατά 17,8%, αναδεικνύοντας τη διαρθρωτική εξάρτηση της ελληνικής οικονομίας από εισαγόμενα αγαθά.

Στο σύνολο του 2025, οι εξαγωγές υποχώρησαν κατά 2,8%, διαμορφούμενες στα 48,6 δισ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν περισσότερο (4,1%), με αποτέλεσμα το εμπορικό έλλειμμα να βελτιωθεί κατά 5,9%, περιοριζόμενο στα 33,5 δισ. ευρώ.

Η κρίσιμη διαφορά εντοπίζεται στις εξαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 2,0%, φθάνοντας τα 36,9 δισ. ευρώ. Αυτή η επίδοση αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι η παραγωγική βάση της χώρας διατηρεί ανθεκτικότητα παρά το δυσμενές διεθνές περιβάλλον.

Κλαδικές επιδόσεις

Ο κλάδος των τροφίμων αναδείχθηκε σε απόλυτο πρωταγωνιστή, σημειώνοντας αύξηση 775,8 εκατ. ευρώ (9,4%), φθάνοντας τα 9,04 δισ. ευρώ. Η ισχυρή παρουσία των ελληνικών τροφίμων στις διεθνείς αγορές επιβεβαιώνεται και από τη δυναμική του Δεκεμβρίου, όπου ο κλάδος αυξήθηκε κατά 12,1%.

Σημαντική ήταν και η συμβολή των χημικών προϊόντων, με άνοδο 164,9 εκατ. ευρώ (2,7%), καθώς και των διάφορων βιομηχανικών ειδών, που ενισχύθηκαν κατά 146,6 εκατ. ευρώ (4,0%). Ο κλάδος των ποτών και καπνών παρουσίασε εντυπωσιακή αύξηση 7,7%, με ιδιαίτερα δυναμική επίδοση τον Δεκέμβριο (18,2%).

Στην αντίθετη πλευρά, τα πετρελαιοειδή κατέγραψαν την πτώση-ορόσημο, με μείωση 2,22 δισ. ευρώ (14,9%), επηρεάζοντας καθοριστικά τη συνολική εικόνα. Τα μηχανήματα και οχήματα υποχώρησαν κατά 175,2 εκατ. ευρώ (3,5%), ενώ πτωτικά κινήθηκαν και οι πρώτες ύλες, τα βιομηχανικά προϊόντα και τα λίπη-έλαια.

Γεωγραφική κατανομή

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενίσχυσε τη θέση της ως κύριου εξαγωγικού προορισμού, με το μερίδιό της να ανεβαίνει στο 57,1% από 55,0% το 2024. Οι εξαγωγές προς την ΕΕ αυξήθηκαν οριακά κατά 0,9%, φθάνοντας τα 27,76 δισ. ευρώ. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, η αύξηση ήταν πιο έντονη (3,5%).

Αντίθετα, οι εξαγωγές προς Τρίτες Χώρες σημείωσαν σημαντική υποχώρηση κατά 7,3%, διαμορφούμενες στα 20,84 δισ. ευρώ, με το μερίδιό τους να συρρικνώνεται στο 42,9%. Αυτή η εξέλιξη υπογραμμίζει την ανάγκη διαφοροποίησης των εξαγωγικών αγορών και στρατηγικής εισόδου σε νέες γεωγραφίες.