Με συνολικές επενδύσεις που ξεπερνούν τα 40 εκατ. ευρώ και ένα πλάνο ανάπτυξης που «μεγαλώνει» το δίκτυο lockers σε όλη την Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η BOX NOW ανεβάζει ταχύτητα για το 2026, μετά από μια χρονιά έντονης εμπορικής επίδοσης. Η εταιρεία, που δραστηριοποιείται στην αγορά των ταχυμεταφορών με έμφαση στο last-mile delivery, πέτυχε τριπλασιασμό κύκλου εργασιών το 2025, καθώς και διπλασιασμό δεμάτων την ίδια χρονιά, επιβεβαιώνοντας ότι τα αυτόματα σημεία παραλαβής αποτελούν πλέον «κανονικότητα» για ένα ολοένα μεγαλύτερο κομμάτι του e-commerce.

Από την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας της το 2021 έως σήμερα, η BOX NOW έχει υλοποιήσει επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 30 εκατ. ευρώ και έχει εξυπηρετήσει περισσότερους από 3,5 εκατ. πελάτες. Σήμερα διαχειρίζεται δίκτυο με περισσότερες από 200.000 θυρίδες σε πάνω από 560 πόλεις, καλύπτοντας το 94% της ελληνικής επικράτειας, ενώ απασχολεί περισσότερους από 260 εργαζόμενους σε Ελλάδα και Κύπρο. Παράλληλα, συνεργάζεται με περισσότερα από 7.000 e-shops και εμπορικές επιχειρήσεις.

Επέκταση δικτύου και νέα υποδομή logistics

Για το 2026, η εταιρεία προγραμματίζει πρόσθετες επενδύσεις 10 εκατ. ευρώ, με αιχμή την επέκταση του δικτύου και την ενίσχυση των υποδομών. Ο στόχος που θέτει είναι φιλόδοξος: 300.000 θυρίδες, μεγαλύτερα lockers, και επέκταση σε νέες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων νησιών όπως η Τήνος, η Μύκονος, η Σύρος και η Σαντορίνη.

Στο πεδίο του logistics, το πλάνο προβλέπει νέα hubs και αποθήκες σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Καβάλα και Ιωάννινα, με συνολικό στόχο επέκτασης σε 28.000 τ.μ. Ειδικά στην Αττική, σχεδιάζεται η εγκατάσταση πλήρους αυτοματισμού διαλογής δεμάτων (sorting machine), ώστε να βελτιωθεί περαιτέρω ο χρόνος και η αποτελεσματικότητα της διανομής.

Τεχνολογία και AI ως μοχλός κλιμάκωσης

Η BOX NOW τοποθετεί την τεχνολογία στο κέντρο της ανάπτυξής της, επενδύοντας τόσο στην εμπειρία χρήστη όσο και στη λειτουργική αποδοτικότητα. Το BOX NOW App έχει ξεπεράσει το 1 εκατ. downloads και δίνει δυνατότητα διαχείρισης αποστολών σε πραγματικό χρόνο, ενώ αξιοποιείται και AI Chatbot ως επιπλέον κανάλι επικοινωνίας για ταχύτερη εξυπηρέτηση πελατών.

Παράλληλα, η εταιρεία αναπτύσσει λύσεις για ειδικές κατηγορίες αντικειμένων που χρειάζονται ιδιαίτερη μεταχείριση, με χρήση αυτόματης κατηγοριοποίησης εικόνων, στοχεύοντας σε καλύτερη διαχείριση και ιχνηλασιμότητα δεμάτων.

Βιωσιμότητα και ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού

Στον πυρήνα της στρατηγικής παραμένει και η βιώσιμη ανάπτυξη. Τα lockers της BOX NOW λειτουργούν με φωτοβολταϊκά συστήματα, ενώ η χρήση έξυπνων δρομολογίων περιορίζει περιττές μετακινήσεις, μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της διανομής.

Στο ανθρώπινο κομμάτι, η εταιρεία αναφέρει ότι εντός του 2026 αναμένονται περισσότερες από 200 νέες θέσεις εργασίας, με στόχο ένα περιβάλλον συνεργασίας και καινοτομίας που θα υποστηρίξει την επόμενη φάση κλιμάκωσης.

«Σταθερές επενδύσεις» και επέκταση σε νέες αγορές

Ο CEO της BOX NOW, Λευτέρης Παπαδημητρίου, σημειώνει: «Η BOX NOW δημιουργήθηκε με στόχο να αλλάξει ριζικά τον τρόπο που στέλνουμε και παραλαμβάνουμε δέματα. Μέσα σε λίγα χρόνια καταφέραμε να χτίσουμε ένα εκτεταμένο δίκτυο, να επενδύσουμε δυναμικά στην τεχνολογία και να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη εκατομμυρίων ανθρώπων. Με σταθερές επενδύσεις σε υποδομές, τεχνολογία και ανθρώπινο δυναμικό, ενισχύουμε τη θέση μας στην Ελλάδα και επεκτεινόμαστε δυναμικά σε νέες αγορές, δημιουργώντας μακροπρόθεσμη αξία για πελάτες και συνεργάτες».

Η BOX NOW είναι μέλος του Emma Capital Group, με επενδύσεις στην ελληνική αγορά όπως ο ΟΠΑΠ και η Profarm, ενώ προβάλλει ως βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα το μοντέλο ανέπαφης εξυπηρέτησης 24/7, καθώς και την υπηρεσία «Στείλε Δέμα» για αποστολές σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία.