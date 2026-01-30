Ένα σημαντικό διοικητικό εμπόδιο που για χρόνια περιόριζε την εξωστρέφεια των μικρών επιχειρήσεων αίρεται με την ενεργοποίηση από την ΑΑΔΕ της ψηφιακής πλατφόρμας για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ειδικού Καθεστώτος ΦΠΑ. Το νέο πλαίσιο απλοποιεί τις διασυνοριακές συναλλαγές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μειώνοντας κόστος και γραφειοκρατία για χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις.

Με βάση τις αποφάσεις του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της ΑΑΔΕ, επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ελλάδα μπορούν να πραγματοποιούν πωλήσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε άλλα κράτη-μέλη χωρίς ΦΠΑ, εφόσον η συνολική αξία των διασυνοριακών συναλλαγών τους δεν υπερβαίνει το ενωσιακό όριο των 100.000 ευρώ και τα επιμέρους εθνικά όρια που ισχύουν σε κάθε χώρα.

Αντίστοιχα, επιχειρήσεις άλλων κρατών-μελών που υπάγονται στο καθεστώς απαλλαγής ΦΠΑ μπορούν να δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά χωρίς ΦΠΑ, μέχρι το όριο των 10.000 ευρώ ετησίως.

Λιγότερη γραφειοκρατία

Το νέο καθεστώς καταργεί την υποχρέωση απόκτησης ξεχωριστού ΑΦΜ σε κάθε κράτος-μέλος όπου πραγματοποιούνται συναλλαγές, καθώς και την ανάγκη υποβολής πολλαπλών δηλώσεων ΦΠΑ σύμφωνα με τα εθνικά καθεστώτα. Πρόκειται για μια τομή που διευκολύνει σημαντικά τη διασυνοριακή παροχή αγαθών και υπηρεσιών και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των μικρών επιχειρήσεων στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά.

Η πλατφόρμα

Μέσω της νέας εφαρμογής της ΑΑΔΕ, οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν:

να υποβάλλουν αίτημα υπαγωγής στο διασυνοριακό καθεστώς (προηγούμενη κοινοποίηση),

να επεκτείνουν ή να διακόπτουν την εφαρμογή του καθεστώτος σε συγκεκριμένα κράτη-μέλη,

να υποβάλλουν τριμηνιαίες αναφορές για την αξία των συναλλαγών τους σε κάθε χώρα της ΕΕ,

να ενημερώνουν την ΑΑΔΕ σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου των 100.000 ευρώ.

Τα στοιχεία που καταχωρίζονται είναι άμεσα προσβάσιμα από τις φορολογικές αρχές των κρατών-μελών στα οποία εφαρμόζεται η απαλλαγή, διασφαλίζοντας διαφάνεια και έλεγχο.

Διαδικασία ένταξης και βασικές προϋποθέσεις

Η απαλλαγή από τον ΦΠΑ ενεργοποιείται μόνο μετά τη χορήγηση από την ΑΑΔΕ ΑΦΜ/ΦΠΑ με το επίθημα «-ΕΧ» ή τη σχετική γνωστοποίηση. Η ίδια εφαρμογή χρησιμοποιείται και για την ένταξη στο εγχώριο καθεστώς μικρών επιχειρήσεων, με εθνικό όριο κύκλου εργασιών τα 10.000 ευρώ.

Το καθεστώς προσφέρει απαλλαγή ΦΠΑ στις διασυνοριακές συναλλαγές, απλουστευμένες διαδικασίες και σαφή όρια συμμετοχής. Ωστόσο, συνοδεύεται από συγκεκριμένες υποχρεώσεις: τριμηνιαίες αναφορές συναλλαγών, έγκαιρη δήλωση σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων και αναγραφή του ΑΦΜ/ΦΠΑ «-ΕΧ» στα τιμολόγια.