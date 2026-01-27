Νέα εργαλεία για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, με στόχο την ενίσχυση της προσιτής στέγης, δρομολογεί η κυβέρνηση. Στο επίκεντρο βρίσκεται το νέο πρόγραμμα «Κατασκευάζω-Νοικιάζω» (Build to Rent), αλλά και μέτρα στήριξης για περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές, που μισθώνουν κατοικία στον τόπο υπηρεσίας τους εκτός της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, και η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, παρουσίασαν τις βασικές διατάξεις του νομοσχεδίου για την προσιτή στέγη και την κοινωνική συνοχή στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδρίασε χθες, Δευτέρα (26/1). Οι αλλαγές περιλαμβάνουν τόσο άμεση οικονομική στήριξη για εργαζόμενους που στεγάζονται «εκτός έδρας», όσο και μέτρα που περιορίζουν την επέκταση των βραχυχρόνιων μισθώσεων σε κρίσιμες περιοχές.

Οι νέες διατάξεις

Συγκεκριμένα, οι νέες ρυθμίσεις που θα πάρουν σύντομα τον δρόμο προς τη Βουλή προβλέπουν:

Επιστροφή δύο μηνιαίων μισθωμάτων αντί ενός , χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης που μισθώνουν κατοικία στον τόπο υπηρεσίας τους εκτός της Περιφέρειας Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων που εμπίπτει στο μέτρο) και εκτός της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Για την καταβολή της ενίσχυσης δεν προβλέπονται εισοδηματικά κριτήρια, καθώς η πρόθεση της κυβέρνησης είναι το μέτρο να λειτουργήσει ως κίνητρο παραμονής και προσέλκυσης προσωπικού σε περιοχές όπου οι ανάγκες σε υγεία και εκπαίδευση παραμένουν αυξημένες.

Με τις νέες παρεμβάσεις, η κυβέρνηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει το φαινόμενο της στεγαστικής πίεσης, που πλήττει τα νοικοκυριά, ιδιαίτερα γιατρούς, εκπαιδευτικούς και νοσηλευτές που υπηρετούν «εκτός έδρας», ενώ παράλληλα επιχειρεί να ρυθμίσει την αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων, εξισορροπώντας την οικονομική ανάπτυξη με την κοινωνική συνοχή. Οι επόμενοι μήνες θα δείξουν κατά πόσο τα μέτρα αυτά θα πετύχουν το στόχο τους, εν μέσω αυξανόμενης ζήτησης για προσιτή κατοικία σε όλη τη χώρα.