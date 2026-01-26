Με το 2025 να εξελίσσεται σε μία από τις πιο δυναμικές χρονιές για την αστική κινητικότητα, το Freenow by Lyft στην Ελλάδα καταγράφει την καλύτερη επίδοση της 14ετούς παρουσίας του στη χώρα. Η εταιρεία αποδίδει την πορεία αυτή τόσο στη γενικότερη άνοδο της αγοράς ταξί, όσο και στις επενδύσεις που υλοποίησε σε τεχνολογία, υπηρεσίες και γεωγραφική κάλυψη, ενισχύοντας το αποτύπωμά της σε ολόκληρη την επικράτεια. Ο Δεκέμβριος του 2025 αποτέλεσε τον πιο ισχυρό μήνα που έχει καταγράψει ποτέ η πλατφόρμα, με ιστορικά υψηλά επίπεδα ενεργών οδηγών και επιβατών.

Ισχυροί δείκτες μεγέθους και χρήσης

Το οικοσύστημα του Freenow στην Ελλάδα αριθμεί πλέον περισσότερους από 2,5 εκατομμύρια εγγεγραμμένους επιβάτες και πάνω από 15.000 επαγγελματίες οδηγούς ταξί. Η αυξημένη ζήτηση αποτυπώνεται και στις διαδρομές από και προς τα αεροδρόμια, οι οποίες κατέγραψαν άνοδο 40%, σε άμεση συνάρτηση με την τουριστική κίνηση και τις επαγγελματικές μετακινήσεις. Αντίστοιχη αύξηση σημειώθηκε και στις προγραμματισμένες διαδρομές, ένδειξη μιας πιο ώριμης και οργανωμένης συμπεριφοράς μετακίνησης από πλευράς χρηστών.

Παράλληλα, η εταιρεία ενίσχυσε την παρουσία της εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων, καταγράφοντας διπλασιασμό των διαδρομών στην περιφέρεια και επεκτεινόμενη σε 20 νέες πόλεις μέσα στο 2025, με στόχο τη δημιουργία ενός πανελλαδικού δικτύου υπηρεσιών.

Από τον τουρισμό στην καθημερινή μετακίνηση

Η ισχυρή τουριστική χρονιά και η σταδιακή μετατροπή της Αθήνας σε δωδεκάμηνο προορισμό λειτούργησαν ως καταλύτης για τη ζήτηση, ωστόσο η εταιρεία επισημαίνει ότι η χρήση της πλατφόρμας ξεπερνά πλέον το εποχικό μοντέλο. Το 2025, οι μετακινήσεις μέσω Freenow στην Ελλάδα αντιστοιχούν σε 90,6 εκατομμύρια χιλιόμετρα, μέγεθος που υπογραμμίζει τον ρόλο της εφαρμογής ως καθημερινό εργαλείο μετακίνησης. Χαρακτηριστικό της έντασης χρήσης είναι και το γεγονός ότι ένας επιβάτης πραγματοποίησε περίπου 1.500 διαδρομές μέσα σε ένα έτος.

Εστίαση στην ποιότητα υπηρεσίας και στους οδηγούς

Στον πυρήνα της στρατηγικής του Freenow βρίσκεται η αξιοπιστία της υπηρεσίας, με την εισαγωγή λειτουργιών όπως η «Υπόσχεση για Ραντεβού Αεροδρομίου», που στοχεύει στη μείωση της αβεβαιότητας για κρίσιμες μετακινήσεις. Την ίδια στιγμή, η βελτίωση της εμπειρίας αποτυπώνεται και στη σχέση επιβατών και οδηγών, καθώς τα φιλοδωρήματα αυξήθηκαν κατά 20% σε ετήσια βάση, με το συνολικό ποσό να ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ.

Ένταξη στο οικοσύστημα της Lyft και τοπικό αποτύπωμα

Το 2025 σηματοδότησε και μια κομβική εταιρική εξέλιξη, καθώς το Freenow εντάχθηκε στο οικοσύστημα της Lyft, με την ολοκλήρωση της εξαγοράς του εντός του έτους. Η κίνηση αυτή ενισχύει τη διασύνδεση της ελληνικής αγοράς με ένα διεθνές δίκτυο μετακινήσεων, διευρύνοντας δυνητικά τη βάση χρηστών από ταξιδιώτες του εξωτερικού.

Παράλληλα, η εταιρεία υπογραμμίζει τη φορολογική της παρουσία στην Ελλάδα, με έδρα στη χώρα και κανονική απόδοση φόρων και ΦΠΑ, καθώς και τη δράση κοινωνικής συνεισφοράς. Μέσω της σχετικής λειτουργίας της εφαρμογής, συγκεντρώθηκαν 120.000 ευρώ για «Το Χαμόγελο του Παιδιού», ενισχύοντας τη λειτουργία και τον στόλο του οργανισμού.

Με αυτά τα δεδομένα, το Freenow by Lyft επιχειρεί να εδραιωθεί ως βασική υποδομή αστικής κινητικότητας, επενδύοντας σε κλίμακα, ποιότητα υπηρεσίας και γεωγραφική κάλυψη, σε μια αγορά που δείχνει να ωριμάζει και να διευρύνεται.