Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ προχωρά σε νέα κίνηση χρηματοδότησης, ενισχύοντας τη στρατηγική του παρουσία στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου. Στο πλαίσιο αυτό, ξεκινά σειρά συναντήσεων με επενδυτές, διερευνώντας το ενδεχόμενο έκδοσης ομολογιών, με στόχο τη στήριξη του επενδυτικού του πλάνου και τη χρηματοδότηση επιχειρηματικών του προτεραιοτήτων.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, η ΤΙΤΑΝ SA και η θυγατρική της Titan Global Finance Plc ανέθεσαν στις BNP PARIBAS, HSBC και Société Générale τον ρόλο των Γενικών Συντονιστών (Joint Global Coordinators) και στις Alpha Bank, BofA Securities, Citigroup, Eurobank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς και Raiffeisen Bank International τον ρόλο των Συνδιαχειριστών του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners), προκειμένου να οργανώσουν σειρά παρουσιάσεων προς επενδυτές της αγοράς σταθερού εισοδήματος στην Ευρώπη, με έναρξη τη Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου.

Οι εν λόγω παρουσιάσεις αφορούν στην ενδεχόμενη έκδοση νέων ομολογιών χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις (senior unsecured notes), σταθερού επιτοκίου, συνολικού αναμενόμενου ποσού €350.000.000, βάσει του Κανονισμού Reg S, διάρκειας 5 ετών (η «Προσφορά» και οι «Ομολογίες»), με εγγύηση της Μητρικής, η υλοποίηση της οποίας τελεί υπό την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν προτίθεται να διατεθούν για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς, περιλαμβανομένων των σχεδίων για επενδυτικές δαπάνες και της μερικής χρηματοδότησης μίας ή περισσότερων εξαγορών του Ομίλου που έχουν πρόσφατα ανακοινωθεί, καθώς και για την κάλυψη αμοιβών και εξόδων που σχετίζονται με την Προσφορά.