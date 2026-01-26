Ελεγκτικό σαφάρι έχει εξαπολύσει η ΑΑΔΕ στην αγορά, βάζοντας στο μικροσκόπιο επιχειρήσεις που δεν έχουν προχωρήσει στη διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές και το σύστημα άμεσων πληρωμών IRIS. Στόχος είναι η πλήρης καταγραφή των συναλλαγών και ο δραστικός περιορισμός της φοροδιαφυγής.

Οι έλεγχοι είναι σαρωτικοί και πραγματοποιούνται σε 24ωρη βάση, καθώς, παρά την καθολική εφαρμογή του μέτρου, εξακολουθούν να υπάρχουν επιχειρήσεις που δεν έχουν συμμορφωθεί, παρακάμπτοντας το σύστημα με διάφορους τρόπους ώστε να αποκρύπτουν τον πραγματικό τους τζίρο.

Πρόστιμα

Για τις επιχειρήσεις που υποχρεούνται να χρησιμοποιούν POS και IRIS, αλλά δεν έχουν συνδέσει τα συστήματά τους με τα ηλεκτρονικά συστήματα της ΑΑΔΕ, προβλέπονται τσουχτερά πρόστιμα. Κυρώσεις επιβάλλονται και στις εταιρείες πώλησης και υποστήριξης των σχετικών λογισμικών. Τα πρόστιμα ανέρχονται σε 10.000 ευρώ για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και σε 20.000 ευρώ για όσες τηρούν διπλογραφικά βιβλία, ενώ για τις εταιρείες παροχής και υποστήριξης λογισμικού προβλέπονται ακόμη και κυρώσεις που φθάνουν έως την ανάκληση της άδειας λειτουργίας. Μείωση κατά 50% προβλέπεται για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε οικισμούς έως 500 κατοίκους ή σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.

Χαρακτηριστική είναι υπόθεση επιχείρησης στην οποία επιβλήθηκε πρόστιμο 20.000 ευρώ, καθώς δεν διασύνδεσε εγκαίρως τα τερματικά POS (EFT/POS) με τον φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό (ΦΗΜ) και με πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όπως ορίζει η νομοθεσία. Η επιχείρηση προσέφυγε στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, επικαλούμενη «τεχνικές δυσκολίες» και «αδυναμία ολοκλήρωσης της διασύνδεσης», ωστόσο η ενδικοφανής προσφυγή απορρίφθηκε. Η υπόθεση αφορά το φορολογικό έτος 2024, ενώ η επιβολή του προστίμου έγινε στις αρχές του 2026.

Πληρωμές με IRIS

Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Δεκεμβρίου 2025 οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να δέχονται πληρωμές μέσω IRIS ενώ από τις 15 Ιανουαρίου 2026 αυξήθηκαν τα ημερήσια όρια συναλλαγών από 500 σε 1.000 ευρώ για μεταφορές μεταξύ ιδιωτών και έως 1.000 ευρώ για πληρωμές σε επαγγελματίες. Το σύστημα επιτρέπει την ολοκλήρωση συναλλαγών σε λίγα δευτερόλεπτα μέσω QR code ή mobile banking, με τα δεδομένα να διαβιβάζονται στη φορολογική διοίκηση σε πραγματικό χρόνο.

Οι έλεγχοι

