Στην περιοχή των 920 έως 930 ευρώ μεικτά αναμένεται να διαμορφωθεί ο κατώτατος μισθός από την 1η Απριλίου, από τα 880 ευρώ που ισχύουν σήμερα, με την αύξηση να εκτιμάται στα 40 έως 50 ευρώ σε μηνιαία βάση. Η αναπροσαρμογή αυτή θα είναι η πέμπτη κατά σειρά και αφορά άμεσα 575.684 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα (περίπου 22,8% των εργαζομένων) και περίπου 600.000 εργαζόμενους στο Δημόσιο. Παράλληλα, η αύξηση του κατώτατου μισθού αναμένεται να συμπαρασύρει προς τα πάνω και μια σειρά από επιδόματα και παροχές που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με αυτόν.

Το χρονοδιάγραμμα για τον προσδιορισμό του νέου κατώτατου μισθού «τρέχει» μέσα στο πρώτο τρίμηνο. Οι διαδικασίες ξεκινούν εντός Ιανουαρίου και ολοκληρώνονται τον Μάρτιο, οπότε και θα ανακοινωθεί το τελικό ποσό που θα ισχύσει από 1/4. Για τη διετία 2026-2027 αναμένεται να ακολουθηθεί η υφιστάμενη διαδικασία διαμόρφωσης των κατώτατων αποδοχών, με τις σχετικές εισηγήσεις να λαμβάνουν υπόψη μακροοικονομικά στοιχεία, την εικόνα της αγοράς εργασίας και την πορεία του διαθέσιμου εισοδήματος.

Στο κυβερνητικό πλαίσιο παραμένει η δέσμευση ο κατώτατος μισθός να φτάσει στα 950 ευρώ στο σύνολο της τετραετίας, με εκτιμήσεις ότι το επίπεδο αυτό μπορεί να υπερκαλυφθεί έως το 2027, ανάλογα με την πορεία της οικονομίας. Στην ίδια κατεύθυνση, ως στόχος αναφέρεται και ο μέσος μισθός να κινηθεί προς τα 1.500 ευρώ, εφόσον οι συνθήκες ανάπτυξης και παραγωγικότητας το επιτρέψουν.

Σημαντικό βάρος στις τελικές αποφάσεις αναμένεται να έχει η επίμονη ακρίβεια και η ανάγκη στήριξης της αγοραστικής δύναμης των χαμηλόμισθων, οι οποίοι επηρεάζονται δυσανάλογα από τις ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες. Η ενίσχυση των κατώτερων αποδοχών αποτελεί για την κυβέρνηση εργαλείο σταδιακής βελτίωσης των εισοδημάτων, ενώ για την αγορά εργασίας λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για αμοιβές και επιμέρους προσαυξήσεις.

Θα εφαρμόζεται ενιαία σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα

Ο νέος κατώτατος μισθός θα εφαρμόζεται ενιαία σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Ειδικά στο Δημόσιο, η αύξηση θα περάσει οριζόντια στους βασικούς μισθούς όλων των μισθολογικών κλιμακίων και σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού (ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ και ΠΕ), καθώς ο εισαγωγικός μισθός αποτελεί βάση πάνω στην οποία «χτίζονται» τα κλιμάκια. Αυτό σημαίνει ότι η μεταβολή θα έχει ευρύτερο αποτύπωμα στη μισθολογική κλίμακα, ανάλογα με τον τρόπο ενσωμάτωσης της αύξησης στους βασικούς μισθούς.

Παράλληλα, η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού επηρεάζει και παροχές που είναι δεμένες με αυτόν ή με το ημερήσιο επίδομα ανεργίας. Επιγραμματικά, προς τα πάνω αναμένεται να κινηθούν το επίδομα ανεργίας, η ειδική παροχή προστασίας μητρότητας, το επίδομα γονικής άδειας, καθώς και βοηθήματα που υπολογίζονται ως αριθμός ημερήσιων επιδομάτων, όπως το βοήθημα λήξης ανεργίας, το βοήθημα τρίμηνης παραμονής στα μητρώα ανέργων, το επίδομα επίσχεσης εργασίας και η παροχή λόγω αφερεγγυότητας εργοδότη. Επιπλέον, επηρεάζονται και αποδοχές που «πατούν» στον κατώτατο, όπως υπερωρίες και προσαυξήσεις, ενώ όπου εφαρμόζεται το σχετικό πλαίσιο, μεταβολή μπορεί να καταγραφεί και στις προσαυξήσεις προϋπηρεσίας (τριετίες), καθώς υπολογίζονται επί της βάσης του κατώτατου.

Με την τελική ανακοίνωση να τοποθετείται εντός Μαρτίου και την εφαρμογή από την 1η Απριλίου, εργαζόμενοι και εργοδότες αναμένουν το τελικό ποσό, σε μια συγκυρία όπου το διαθέσιμο εισόδημα, το κόστος ζωής και η σταθερότητα των κανόνων παραμένουν στο επίκεντρο.

Η εξέλιξη του κατώτατου μισθού θα αποτελέσει και φέτος έναν από τους βασικούς δείκτες για το πώς διαμορφώνεται η πολιτική εισοδημάτων, αλλά και για το πώς «μεταφράζονται» στην καθημερινότητα οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε επίπεδο οικονομικής στρατηγικής.