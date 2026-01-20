Η Allwyn International και ο ΟΠΑΠ έκαναν ένα ακόμη καθοριστικό βήμα προς την ολοκλήρωση της επιχειρηματικής τους συνένωσης, ανακοινώνοντας ότι τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο εταιρειών ενέκριναν την άρση της αίρεσης που συνδεόταν με το δικαίωμα εξόδου των μετόχων έναντι χρηματικού ανταλλάγματος. Η απόφαση αυτή ανοίγει τον δρόμο για την ολοκλήρωση της συναλλαγής εντός του α΄ εξαμήνου του 2026, υπό την προϋπόθεση της λήψης των τελικών ρυθμιστικών εγκρίσεων.

Η συναλλαγή είχε τεθεί υπό αίρεση, καθώς προβλεπόταν ότι δεν θα μπορούσε να προχωρήσει αν το ποσοστό των μετοχών για τις οποίες θα ασκείτο το δικαίωμα εξόδου υπερέβαινε το 5% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου του ΟΠΑΠ. Με τη σημερινή απόφαση, αίρεται πλήρως, ανεξάρτητα από τον τελικό αριθμό των μετόχων που θα επιλέξουν να πουλήσουν τις μετοχές τους.

Υπενθυμίζεται ότι, μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΟΠΑΠ στις 7 Ιανουαρίου 2026, συνολικά 50.154.474 μετοχές έφεραν δικαίωμα εξόδου, με τους δικαιούχους μετόχους να μπορούν να διαθέσουν τις μετοχές τους στον εκδότη έναντι €19,04 ανά μετοχή. Η καταβολή του σχετικού ποσού αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός ενός μήνα από την ολοκλήρωση της διασυνοριακής μετατροπής του ΟΠΑΠ, η οποία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός περίπου τριών μηνών από την ημερομηνία της ΕΓΣ. Κατά το διάστημα αυτό, οι μετοχές που τελούν υπό άσκηση δικαιώματος εξόδου δεν θα μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγών ούτε θα δικαιούνται το μέρισμα των €0,80 που έχει ανακοινωθεί για τους υπόλοιπους μετόχους.

Η συνενωμένη εταιρεία εκτιμάται ότι θα αναδειχθεί στη δεύτερη μεγαλύτερη εισηγμένη τυχερών παιχνιδιών παγκοσμίως, με ισχυρή παρουσία σε Ευρώπη και Βόρεια Αμερική και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο που καλύπτει λοταρίες, αθλητικό στοίχημα, iGaming και casual gaming. Παράλληλα, αναμένεται να συνεχίσει να πληροί τα κριτήρια ένταξης στους δείκτες αναδυόμενων αγορών MSCI και FTSE, ενώ η Allwyn έχει ήδη γνωστοποιήσει την πρόθεσή της να επιδιώξει εισαγωγή και σε άλλο κορυφαίο διεθνές χρηματιστήριο, ενισχύοντας περαιτέρω τη ρευστότητα και την πρόσβασή της στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

Σχολιάζοντας τη σημερινή εξέλιξη, ο Karel Komarek, Ιδρυτής και Πρόεδρος της Allwyn και της KKCG Group AG, τόνισε: «Η σημερινή απόφαση αποτελεί καθοριστικό βήμα για τη συνένωση της Allwyn και του ΟΠΑΠ, η οποία θα επιταχύνει την προώθηση καινοτομιών και την περαιτέρω βελτίωση της πρότασης μας προς τους πελάτες. Για τους επενδυτές, η εξέλιξη αυτή αποτελεί ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μια εταιρεία με σαφή στρατηγική δυναμική ως προς την υλοποίηση του οράματος της, το οποίο είναι να καταστεί η κορυφαία παγκοσμίως εταιρεία διασκέδασης και τυχερών παιχνιδιών, με έμφαση στις λοταρίες».

Από την πλευρά του, ο Robert Chvatal, Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn, σημείωσε ότι η συναλλαγή σηματοδοτεί την είσοδο της εταιρείας «στο επόμενο κεφάλαιο», υπογραμμίζοντας ότι «τα τελευταία δεκατρία χρόνια έχουμε μετατραπεί από μια ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία-διεκδικητή σε μια διεθνή και διαφοροποιημένη ηγετική εταιρεία».

Τέλος, ο Jan Karas, Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ, επισήμανε ότι η συνένωση «θα δημιουργήσει έναν παγκόσμιο παίκτη στον τομέα των λοταριών και των τυχερών παιχνιδιών, εισηγμένο στην Ελλάδα, με σημαντική κλίμακα, διαφοροποίηση και προοπτικές ανάπτυξης», χαρακτηρίζοντας τη συναλλαγή ως «φυσικό βήμα εξέλιξης μιας σχέσης που βασίστηκε σε κοινούς στόχους και φιλοδοξίες».

Σύμφωνα με τις δύο εταιρείες, η συνενωμένη οντότητα διαθέτει επαρκή χρηματοδότηση και ρευστότητα, ώστε να καλύψει τόσο την ενδεχόμενη άσκηση του δικαιώματος εξόδου όσο και τη διανομή του μερίσματος προς τους υπόλοιπους μετόχους, διατηρώντας ένα ισχυρό πλαίσιο κεφαλαιακής κατανομής με προοπτική μακροπρόθεσμης ανάπτυξης.